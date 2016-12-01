"Моему сыну просверлили ноги и руки, сняли скальп и затем застрелили": Які тортури влаштовував терорист "Бєс" українським полоненим

Зпокон віку Українці не мали такого жорстокого ворога, водночас такого жалюгідного і підступного, як Росія та її сини, що катують наших братів!Дуже багато суперечок точиться навколо Мінських домовленостей, Сирії, і ніхто не запитає – чому саме на Донбасі відбуваються найогидніші та найжорстокіші страти сьогодення?Росія – будь ти тричі клята за кожного сина України!Ти багато воювала, Чечня, Грузія, Сирія, але ти не коли нікого так не ненавиділа як Україну! чому?Мабуть ніяк не пробачиш, що ти набагато молодша? Що без нас в тебе навіть своєї історії нема?Все, чим ти пишаєшся, все що в тебе є, то є наше! Навіть газ та нафта, з продажів якої ти ще від голоду не померла!Зпокон віку Українці не мали такого жорстокого ворога, водночас такого жалюгідного і підступного, а для вас, панове, котрі все ще думають, що ця війна громадянська – дайте відповідь, чому на Донбасі усім керують Росіяни, роблячи ось такі злочини, уважно почитайте та вдумайтеся, щоб ви відчували, якби з вашими рідними зробили таке:"Завдяки наполегливості батьків українського патріота, який зник безвісти в полоні терористів, вдалося зібрати докази нелюдських тортур і страт українських полонених, які практикували в окупованій Горлівці бойовики банди російського терориста Ігоря Безлер, на прізвисько «Біс».По обращению Николая Кудрявцева – отца жертвы террористов, следственное управление полиции Донетчины открыто уголовное производство по п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» и ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» УК Украины, сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области.Уголовное производство уже насчитывает 3 тома, проводится колоссальный объем работы: полицейские нашли и опросили десятки людей по всей Украине, которые пережили плен в оккупированной Горловке, эксперты-криминалисты изучают гигабайты видеозаписей из интернета с допросами пленных террористами. Каждый задержанный полицией боевик проверяется - видел ли он пропавшего парняЗа несколько месяцев полицейские в результате кропотливой оперативной работы установили всех, кто в то время находился в плену у террориста Игоря Безлера. К каждому по месту жительства выезжали спецгруппы полиции.Отдельно полицейские отрабатывают боевиков, которые «служили» в Горловке. Устанавливаются их данные, прозвища. Проводится большая аналитическая работа.Следственно-розыскные мероприятия продолжаются. Полицейские проверяют любые зацепки. Сейчас правоохранители отрабатывают версию жены Николая Кудрявцева, что сын жив, так как имеется видео, на котором есть человек, похожий на ее сына. Видеозапись появилась после вероятной даты гибели мужчины.Проводится фоноскопическая экспертиза видео, найденного в интернете, на котором, вероятно, - пленный Кудрявцев. Качество записи плохое, внешних признаков недостаточно, чтобы точно идентифицировать личность мужчины, которого допрашивают боевики.Сын Кудрявцева попал в плен в июле 20014 года.Когда на родную землю пришел враг, 30-летний моряк из поселка Урзуф, отец двоих детей, не задумываясь, вступил добровольцем в батальон «Артемовск». Парень успел прослужить около месяца, после чего был схвачен террористами.14 июля 2014 он возвращался из дома в расположение своей части, куда вырвался на один день увидеть родных. Мужчина ехал рейсовым автобусом в гражданской одежде. Военная форма лежала в рюкзаке. Автобус сообщением «Бердянск-Артемовск» был остановлен террористами вблизи Горловки, бойца взяли в плен.На следующий день в интернете появилось видео допроса украинского военнослужащего Безлером. Николай Дмитриевич узнал в пленном своего сына. За своим ребенком в логово террористов отправилась мать. Сына она так и не увидела, вместо этого женщину чуть не расстреляли.«Единственное, что она им сказала: «Будьте вы все прокляты». Больше мы туда не обращались, потому что с этими палачами говорить бесполезно», - говорит отец патриота.В поисках информации о своем сыне Кудрявцев позже нашел бойцов, которые находились в плену вместе с ним. Они рассказали о застенках, так называемом «НКВД», где пленных пытали и казнили. В этом участвовали три человека - двое мужчин и женщина, которая, по предварительной информации, является врачом-патологоанатомом.«Бывшие пленные рассказали, как мыли кровь, выносили из застенка в пакетах мужские конечности, другие части тела, как бросали убитых в озеро. По их информации, моему сыну просверлили ноги и руки, сняли скальп и затем застрелили его. Ежедневно в «НКВД» расстреливали 10-20 человек. Я хочу, чтобы Безлера привлекли к ответственности, чтобы его отдали под суд, чтобы он ответил за сотни убитых, - говорит безутешный отец.В ноябре прошлого года Игорю Безлеру 1965 года, который уже пребывал в розыске по ст. 258 «Террористический акт» УК Украины, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.«Территория совершения преступления до сих пор находится под контролем террористов. Учитывая презумпцию невиновности, совершение преступления необходимо доказать документально. Выехать на место, опросить свидетелей, которые находятся там - пока невозможно. Но, несмотря на все трудности, Игорь Безлер объявлен в розыск за преступления общеуголовного характера - за совершение умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц. Конкретное преступление, за которое преступник должен понести наказание. Ведь преступление без наказания - невозможно, - подчеркнул начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.Как сообщал CRiME, в декабре 2015 года польский депутат Малгожата Госевская обнародовала доклад «Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году», который стане подспорьем для международного уголовного суда в Гааге.Напомним, ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад, в котором говорится о случаях внесудебных казней мирных жителей членами незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР».Также в документе также зафиксированы факты не только массовых убийств мирного населения, но и похищения людей, пыток, сексуального насилия, принудительного (рабского) труда и вымогательства денег у обычных граждан."