"Моему сыну просверлили ноги и руки, сняли скальп и затем застрелили": Які тортури влаштовував терорист "Бєс" українським полоненим

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15 грудня

16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

11:05
15 грудня

В останній понеділок року Калинівський ринок буде працювати

10:53
15 грудня

До Нового року залишилось… розрахуватись з бюджетом

10:52
15 грудня

На підтвердження неприбуткового статусу – трохи більше двох тижнів

10:50
15 грудня

Чернівецькі підприємства сплатили 107 мільйонів податку на прибуток

10:48
15 грудня

У Чернівцях горить пивзавод

15:47
14 грудня

У столиці Буковини відкрито пам’ятні дошки загиблим учасникам АТО

13:04
14 грудня

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12:47
14 грудня

Як виправити помилки у податковій декларації

12:46
14 грудня

Підприємцям, які заробили більше 5 мільйонів, доведеться відмовитись від єдиного податку

12:45
14 грудня

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12:44
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12:42
14 грудня

На Вижниччині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка повністю перекрила рух на дорозі

12:39
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За новою формою платники акцизу звітуватимуть у січні 2017 р.

12:37
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12:36
14 грудня

На пальному, спиртному та цигарках громада Чернівців заробила 125,6 млн. грн.

12:35
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З "Чернівецької обласної друкарні" прокуратура стягнула півмільйона гривень

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У зв'язку з ремонтними роботами частина міста буде без водопостачання

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13 грудня

Німці інвестують у Чернівці. А прокурори, судді, депутати, міністри України?..

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?.. Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?..Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.
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14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
19 грудня об 11.00
З 19 по 20 грудня 2016 року в Червоній залі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці вул. Коцюбинського, 2) під головуванням директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Леонідовича Ліптуги відбудеться Рада туристичних міст і регіонів.

19 грудня о 12:00
У конференц-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 2 - колишня вул. Ломоносова) відбудеться прес-конференція обласної громадської організації «Комітет виборців» «Попередні результати місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах 2016 р. у Чернівецькій області».




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"Моему сыну просверлили ноги и руки, сняли скальп и затем застрелили": Які тортури влаштовував терорист "Бєс" українським полоненим

Сьогодні, 11:08 / Коментарів: 0
"Моему сыну просверлили ноги и руки, сняли скальп и затем застрелили": Які тортури влаштовував терорист "Бєс" українським полоненим
Зпокон віку Українці не мали такого жорстокого ворога, водночас такого жалюгідного і підступного, як Росія та її сини, що катують наших братів!

Дуже багато суперечок точиться навколо Мінських домовленостей, Сирії, і ніхто не запитає – чому саме на Донбасі відбуваються найогидніші та найжорстокіші страти сьогодення?

Росія – будь ти тричі клята за кожного сина України!

Ти багато воювала, Чечня, Грузія, Сирія, але ти не коли нікого так не ненавиділа як Україну! чому?

Мабуть ніяк не пробачиш, що ти набагато молодша? Що без нас в тебе навіть своєї історії нема?

Все, чим ти пишаєшся, все що в тебе є, то є наше! Навіть газ та нафта, з продажів якої ти ще від голоду не померла!

Зпокон віку Українці не мали такого жорстокого ворога, водночас такого жалюгідного і підступного, а для вас, панове, котрі все ще думають, що ця війна громадянська – дайте відповідь, чому на Донбасі усім керують Росіяни, роблячи ось такі злочини, уважно почитайте та вдумайтеся, щоб ви відчували, якби з вашими рідними зробили таке:

"Завдяки наполегливості батьків українського патріота, який зник безвісти в полоні терористів, вдалося зібрати докази нелюдських тортур і страт українських полонених, які практикували в окупованій Горлівці бойовики банди російського терориста Ігоря Безлер, на прізвисько «Біс».

По обращению Николая Кудрявцева – отца жертвы террористов, следственное управление полиции Донетчины открыто уголовное производство по п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» и ст. 146 «Незаконное лишение свободы или похищение человека» УК Украины, сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Уголовное производство уже насчитывает 3 тома, проводится колоссальный объем работы: полицейские нашли и опросили десятки людей по всей Украине, которые пережили плен в оккупированной Горловке, эксперты-криминалисты изучают гигабайты видеозаписей из интернета с допросами пленных террористами. Каждый задержанный полицией боевик проверяется - видел ли он пропавшего парня

За несколько месяцев полицейские в результате кропотливой оперативной работы установили всех, кто в то время находился в плену у террориста Игоря Безлера. К каждому по месту жительства выезжали спецгруппы полиции.

Отдельно полицейские отрабатывают боевиков, которые «служили» в Горловке. Устанавливаются их данные, прозвища. Проводится большая аналитическая работа.

Следственно-розыскные мероприятия продолжаются. Полицейские проверяют любые зацепки. Сейчас правоохранители отрабатывают версию жены Николая Кудрявцева, что сын жив, так как имеется видео, на котором есть человек, похожий на ее сына. Видеозапись появилась после вероятной даты гибели мужчины.

Проводится фоноскопическая экспертиза видео, найденного в интернете, на котором, вероятно, - пленный Кудрявцев. Качество записи плохое, внешних признаков недостаточно, чтобы точно идентифицировать личность мужчины, которого допрашивают боевики.

Сын Кудрявцева попал в плен в июле 20014 года.

Когда на родную землю пришел враг, 30-летний моряк из поселка Урзуф, отец двоих детей, не задумываясь, вступил добровольцем в батальон «Артемовск». Парень успел прослужить около месяца, после чего был схвачен террористами.

14 июля 2014 он возвращался из дома в расположение своей части, куда вырвался на один день увидеть родных. Мужчина ехал рейсовым автобусом в гражданской одежде. Военная форма лежала в рюкзаке. Автобус сообщением «Бердянск-Артемовск» был остановлен террористами вблизи Горловки, бойца взяли в плен.

На следующий день в интернете появилось видео допроса украинского военнослужащего Безлером. Николай Дмитриевич узнал в пленном своего сына. За своим ребенком в логово террористов отправилась мать. Сына она так и не увидела, вместо этого женщину чуть не расстреляли.

«Единственное, что она им сказала: «Будьте вы все прокляты». Больше мы туда не обращались, потому что с этими палачами говорить бесполезно», - говорит отец патриота.

В поисках информации о своем сыне Кудрявцев позже нашел бойцов, которые находились в плену вместе с ним. Они рассказали о застенках, так называемом «НКВД», где пленных пытали и казнили. В этом участвовали три человека - двое мужчин и женщина, которая, по предварительной информации, является врачом-патологоанатомом.

«Бывшие пленные рассказали, как мыли кровь, выносили из застенка в пакетах мужские конечности, другие части тела, как бросали убитых в озеро. По их информации, моему сыну просверлили ноги и руки, сняли скальп и затем застрелили его. Ежедневно в «НКВД» расстреливали 10-20 человек. Я хочу, чтобы Безлера привлекли к ответственности, чтобы его отдали под суд, чтобы он ответил за сотни убитых, - говорит безутешный отец.

В ноябре прошлого года Игорю Безлеру 1965 года, который уже пребывал в розыске по ст. 258 «Террористический акт» УК Украины, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 3, 12 ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

«Территория совершения преступления до сих пор находится под контролем террористов. Учитывая презумпцию невиновности, совершение преступления необходимо доказать документально. Выехать на место, опросить свидетелей, которые находятся там - пока невозможно. Но, несмотря на все трудности, Игорь Безлер объявлен в розыск за преступления общеуголовного характера - за совершение умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц. Конкретное преступление, за которое преступник должен понести наказание. Ведь преступление без наказания - невозможно, - подчеркнул начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

Как сообщал CRiME, в декабре 2015 года польский депутат Малгожата Госевская обнародовала доклад «Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году», который стане подспорьем для международного уголовного суда в Гааге.

Напомним, ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад, в котором говорится о случаях внесудебных казней мирных жителей членами незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР».

Также в документе также зафиксированы факты не только массовых убийств мирного населения, но и похищения людей, пыток, сексуального насилия, принудительного (рабского) труда и вымогательства денег у обычных граждан."
"Моему сыну просверлили ноги и руки, сняли скальп и затем застрелили": Які тортури влаштовував терорист "Бєс" українським полоненим


"Моему сыну просверлили ноги и руки, сняли скальп и затем застрелили": Які тортури влаштовував терорист "Бєс" українським полоненим


"Моему сыну просверлили ноги и руки, сняли скальп и затем застрелили": Які тортури влаштовував терорист "Бєс" українським полоненим


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