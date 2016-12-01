В останній понеділок року Калинівський ринок буде працювати

Аби чернівчани та гості міста мали можливість закупити перед святами усе необхідне, на Калинівському ринку понеділок, 26 грудня, оголошено робочим днем.
Це пов’язано з тим, що напередодні Новорічно-різдвяного періоду на ринку стрімко збільшується кількість покупців, бо так уже традиційно в українців повелося – свята провести як годиться. А відтак, адміністрація ринку йдучи на зустріч покупцям, оголосила останній понеділок року – робочим днем. Щодо продавців, то за цей день не будуть нараховувати плату за торгівельний об’єкт.
Така практика, запроваджувати додатковий робочий день на передодні зимових свят – не нова. Минулого року наприкінці грудня понеділок теж оголосили робочим, активність покупців була досить високою, а відгуки – схвальними.