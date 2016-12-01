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Новини
13:21
15 грудня

З початку року соціальними послугами обласної служби зайнятості скористалося майже 28 тисяч осіб

13:20
15 грудня

Берегометське ЛМГ оновлює техніку

13:17
15 грудня

У Чернівцях презентують проект «Шлях пам`яті»: до 75-х роковин трагедії Бабиного Яру

12:00
15 грудня

16 грудня – останній день, щоб обрати, або змінити спрощену групу

11:05
15 грудня

В останній понеділок року Калинівський ринок буде працювати

10:53
15 грудня

До Нового року залишилось… розрахуватись з бюджетом

10:52
15 грудня

На підтвердження неприбуткового статусу – трохи більше двох тижнів

10:50
15 грудня

Чернівецькі підприємства сплатили 107 мільйонів податку на прибуток

10:48
15 грудня

У Чернівцях горить пивзавод

15:47
14 грудня

У столиці Буковини відкрито пам’ятні дошки загиблим учасникам АТО

13:04
14 грудня

У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»

12:49
14 грудня

Окремим Законом врегульовано правові та організаційні засади споживчого кредитування

12:48
14 грудня

Чернівецькі митники запровадили справу про ПМП через незаконне вивезення пиломатеріалів до Румунії

12:47
14 грудня

Як виправити помилки у податковій декларації

12:46
14 грудня

Підприємцям, які заробили більше 5 мільйонів, доведеться відмовитись від єдиного податку

12:45
14 грудня

Чернівчани повернули 30,2 млн. грн. податкових боргів

12:44
14 грудня

Буковинські митники вилучили авто за 60 тисяч

12:42
14 грудня

На Вижниччині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка повністю перекрила рух на дорозі

12:39
14 грудня

За новою формою платники акцизу звітуватимуть у січні 2017 р.

12:37
14 грудня

Підприємець - єдинник може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність

12:36
14 грудня

На пальному, спиртному та цигарках громада Чернівців заробила 125,6 млн. грн.

12:35
14 грудня

З "Чернівецької обласної друкарні" прокуратура стягнула півмільйона гривень

11:34
14 грудня

У зв'язку з ремонтними роботами частина міста буде без водопостачання

17:04
13 грудня

На Буковину приїхав Гройсман. І нема на це ради

17:03
13 грудня

Німці інвестують у Чернівці. А прокурори, судді, депутати, міністри України?..

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?.. Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?..Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.
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Що, Де, Коли
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
19 грудня об 11.00
З 19 по 20 грудня 2016 року в Червоній залі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці вул. Коцюбинського, 2) під головуванням директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Леонідовича Ліптуги відбудеться Рада туристичних міст і регіонів.

19 грудня о 12:00
У конференц-залі Українського Народного Дому (м.Чернівці, вул. Якоба фон Петровича, 2 - колишня вул. Ломоносова) відбудеться прес-конференція обласної громадської організації «Комітет виборців» «Попередні результати місцевих виборів в об’єднаних територіальних громадах 2016 р. у Чернівецькій області».




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До Нового року залишилось… розрахуватись з бюджетом

Сьогодні, 10:53 / Коментарів: 0
Відома народна прикмета радить розрахуватись із боргами в році, що минає. Це принесе прибуток та фінансовий успіх у прийдешньому році і зменшить удвічі кількість проблем і турбот.
Як розповів начальник підрозділу погашення боргу Чернівецької ОДПІ Михайло Бережнюк, упродовж одинадцяти місяців цього року чернівецькі боржники повернули бюджету 30,2 млн. грн. (до державної скарбниці – 11,5 млн. грн., до місцевої – 18,7 млн. грн.), що на 9,7 млн. грн., або майже на третину більше, ніж минулого року.
«Цього року боржникам було направлено 752 податкових вимоги, 69 інкасових вимог на стягнення коштів з розрахункових рахунків підприємств – боржників, у податкову заставу описано майнових активів на 6,6 млн. грн.»,- повідомив посадовець.
В рахунок погашення заборгованості по виконавчих провадженнях зведений бюджет отримав 2,1 млн. грн.
Чернівецька ОДПІ нагадує платникам, що своєчасна та в повному обсязі сплата нарахованих зобов’язань упереджує застосування до боржників заходів примусового стягнення податкового боргу. Закликаємо чернівецьких підприємців напередодні Нового року розрахуватись з усіма боргами, щоб Новий рік приніс успіх та процвітання бізнесу.

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