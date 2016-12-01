Чернівецькі підприємства сплатили 107 мільйонів податку на прибуток

Платники податку на прибуток, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, упродовж одинадцяти місяців цього року сплатили до зведеного бюджету 107,2 млн. грн., у тому числі до державного бюджету – 88,8 млн. гривень. У порівнянні з торішніми показниками надходження зросли на 38,9 млн. гривень, або понад на третину.
Як поінформувала начальник відділу адміністрування податку на прибуток Чернівецької ОДПІ Юлія Гросу, за даними податкової звітності з податку на прибуток за 9 місяців цього року 118 підприємств задекларували 6,7 млрд. грн. доходу. Порівняно із показниками за перше півріччя, 54 суб’єкти господарювання збільшили нарахування податку на 7,7 млн. грн., а 12 підприємств зменшили збитки на 16,1 млн. грн.
Нагадуємо: квартальні декларації з податку на прибуток подаються підприємствами, які за минулий рік отримали доходи понад 20 млн. гривень. За підсумками 9-ти місяців 2016 року такі платники податку повинні нарахувати авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 2/9 задекларованого за цей період податку. Платники податку на прибуток підприємств сплачують авансовий внесок до 31 грудня 2016 року.
Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов’язань. Якщо платник податків не сплачує узгоджену суму авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених Податковим кодексом України, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах визначених статтею 126 Кодексу.