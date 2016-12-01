Чи ви знали, що Японія є одним із головних спонсорів збройних сил України?

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Я про це довідався сьогодні. Інформація дуже втішна.
Збройні сили України отримали за два роки від Японії допомогу на загальну суму 1,85 млрд $.
"Нещодавно військові госпіталі сектора безпеки і оборони отримали нове медичне обладнання на суму в $ 2,5 млн. Зокрема, медичні установи Міністерства оборони України - на суму $ 680 тисяч", - повідомили нам в прес-службі міноборони.
А решта, понад мільярд доларів США куди пішли? Будемо розбиратися.