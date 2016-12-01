Захоплююча карта світу, в якій показано, в чому лідирує кожна країна

Проживає в Лондоні письменник, дизайнер і журналіст Девід МакКендлесса створив захоплюючу карту світу на 2016 рік, в якій відобразив інформацію про те, в чому досягла успіху кожна країна в порівнянні з іншими державами. Дані по країнах він зазначив і в спеціальному документі.
Як з'ясувалося, лідерство не завжди почесне: США відзначилися тим, що активі всіх розсилають спам; в Китаї найбільше відбувають тюремний термін журналістів; в Грузії процвітає гомофобія; в Сомалі найчастіше калічать жіночі статеві органи; в Росії найбільше відеореєстраторів; в Україні - ресторанів швидкого обслуговування, де можна отримати замовлення, не виходячи з машини; Білорусія лідирує в пияцтві; Казахстан - по видобутку урану.
Ще кілька цікавих показників в різних країнах: в Литві швидкий Wi-Fi; Латвія утримує першість за кількістю жінок до числа чоловіків; Швеція - лідирує в поп-музиці; Угорщина відзначилася кількістю порнозірок на душу населення; Великобританія - мільйонерами; в Руанді найбільше жінок в парламенті; Норвегія лідирує в поїданні піци; в Нідерландах активніше, ніж в інших країнах п'ють каву; в Північній Кореї об'єкт гордості - солдати; в Монголії найбільше скам'янілостей велоцирапторов.Джерело