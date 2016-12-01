"Ви насправді не здатні соромитися?": Саманта Пауер накинулася на Чуркіна після цинічної заяви про підлість жителів Алеппо

Напередодні Віталій Чуркін шокував світ словами про те, що сирійці спеціально бруднять дітей пилом, щоб звинуватити росіян у смертельних атаках на Алеппо.
Посол США в ООН Саманта Пауер під час засідання ООН різко розкритикувала дії Росії і військових армії Башара Ассада в сирійському Алеппо. Випад на адресу Віталія Чуркіна був зроблений після його резонансних слів про інсценування наслідків авіаударів літаків ВПС РФ, пишуть Патріоти України.
"Це ваша петля, три члена ООН (Росія, Сирія, Іран - ред.). Ви затягуєте петлю на шиї цивільних. Ви повинні соромитися. Замість цього, це вас підбадьорює. Ви готуєтеся до наступних атак. Ви насправді не здатні соромитися? Немає нічого, чого б ви соромилися?", - обурилася Пауер.
На підтримку американського дипломата виступив міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон. У його заяві було сказано, що імена причетних до вбивств тисяч мирних жителів Сирії відомі всьому світу - за розстріли дітей, жінок і людей похилого віку повинні понести покарання Кремль і Башар Асад.
Нагадаємо, напередодні Віталій Чуркін шокував світ словами про те, що сирійці спеціально бруднять дітей пилом, щоб звинуватити росіян у смертельних атаках на Алеппо.
Соціальні мережі тугіше вибухнули сотнями проклять і гнівних випадів на адресу Чуркіна.Джерело