"Самопоміч" вимагає від депутатів у Чернівцях скласти мандати

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Новини
15:47
14 грудня

У столиці Буковини відкрито пам’ятні дошки загиблим учасникам АТО

13:04
14 грудня

У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»

12:49
14 грудня

Окремим Законом врегульовано правові та організаційні засади споживчого кредитування

12:48
14 грудня

Чернівецькі митники запровадили справу про ПМП через незаконне вивезення пиломатеріалів до Румунії

12:47
14 грудня

Як виправити помилки у податковій декларації

12:46
14 грудня

Підприємцям, які заробили більше 5 мільйонів, доведеться відмовитись від єдиного податку

12:45
14 грудня

Чернівчани повернули 30,2 млн. грн. податкових боргів

12:44
14 грудня

Буковинські митники вилучили авто за 60 тисяч

12:42
14 грудня

На Вижниччині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка повністю перекрила рух на дорозі

12:39
14 грудня

За новою формою платники акцизу звітуватимуть у січні 2017 р.

12:37
14 грудня

Підприємець - єдинник може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність

12:36
14 грудня

На пальному, спиртному та цигарках громада Чернівців заробила 125,6 млн. грн.

12:35
14 грудня

З "Чернівецької обласної друкарні" прокуратура стягнула півмільйона гривень

11:34
14 грудня

У зв'язку з ремонтними роботами частина міста буде без водопостачання

17:04
13 грудня

На Буковину приїхав Гройсман. І нема на це ради

17:03
13 грудня

Німці інвестують у Чернівці. А прокурори, судді, депутати, міністри України?..

17:01
13 грудня

Гройсман у Чернівцях. Похід до німців

16:23
13 грудня

Поліціянти потрапили у ДТП на Глибоччині

13:16
13 грудня

Лісівники Буковини інформують про ціни на новорічні ялинки

11:44
13 грудня

Прокуратура вимагає для ґвалтівника суворішого покарання

11:10
13 грудня

Фінансування виплати пенсій іде за графіком

11:02
13 грудня

МІНІСТР ЮСТИЦІЇ ПАВЛО ПЕТРЕНКО РОЗ’ЯСНЮЄ

11:00
13 грудня

Майбутнім правникам – про аспекти роботи юридичної служби органів Пенсійного Фонду на Буковині

10:57
13 грудня

За втручання прокуратури з незаконного користування звільнено понад 28 га землі

10:55
13 грудня

До уваги керівників, головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій, приватних підприємців!

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?.. Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?..Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.
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14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
19 грудня об 11.00
З 19 по 20 грудня 2016 року в Червоній залі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці вул. Коцюбинського, 2) під головуванням директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Леонідовича Ліптуги відбудеться Рада туристичних міст і регіонів.



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"Самопоміч" вимагає від депутатів у Чернівцях скласти мандати

Сьогодні, 17:13 / Коментарів: 0
"Самопоміч" вимагає від депутатів у Чернівцях скласти мандати
"Самопоміч" рекомендувала шести депутатам від партії у Чернівецькій міській раді скласти повноваження. Про це на прес-конференції повідомив керівник фракції Віталій Гавриш.

- Нам рекомендували написати заяви про вихід із депутатства, - сказав В.Гавриш.

На прес-конференції були присутні четверо депутатів фракції з шести – крім Гавриша, це Андрій Брязкало, Богдан Ковалюк і Аліна Олевич. Ще двох – Олександра Ставчанського і Віталія Матвієнка – не було, "не всі змогли прийти", - сказав Гавриш.
Четверо присутніх запевнили, що не тримаються за крісла і готові скласти повноваження депутатів, однак так і не пояснили чітко – є заяви, чи немає.

Четверо депутатів не назвали причини такого рішення партії.

- На нас систематично писалися доноси, керівництво партії ввели в оману, - вважає Б.Ковалюк. – Партія вирішила оновити свої ряди на місцях.

У разі складання шістьма депутатами повноважень, до міської ради зайдуть шість наступних за партійним списком.

Нагадаємо, у "Самопомочі" виник скандал - керівництво партії отримало чимало інформації про те, що депутати "Самопомочі" своїми голосуваннями в міській та обласній радах відображають інтереси "окремих комерційних олігархічних груп".

Джерело
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