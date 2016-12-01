"Самопоміч" вимагає від депутатів у Чернівцях скласти мандати

"Самопоміч" рекомендувала шести депутатам від партії у Чернівецькій міській раді скласти повноваження. Про це на прес-конференції повідомив керівник фракції Віталій Гавриш.
- Нам рекомендували написати заяви про вихід із депутатства, - сказав В.Гавриш.
На прес-конференції були присутні четверо депутатів фракції з шести – крім Гавриша, це Андрій Брязкало, Богдан Ковалюк і Аліна Олевич. Ще двох – Олександра Ставчанського і Віталія Матвієнка – не було, "не всі змогли прийти", - сказав Гавриш.
Четверо присутніх запевнили, що не тримаються за крісла і готові скласти повноваження депутатів, однак так і не пояснили чітко – є заяви, чи немає.
Четверо депутатів не назвали причини такого рішення партії.
- На нас систематично писалися доноси, керівництво партії ввели в оману, - вважає Б.Ковалюк. – Партія вирішила оновити свої ряди на місцях.
У разі складання шістьма депутатами повноважень, до міської ради зайдуть шість наступних за партійним списком.
Нагадаємо, у "Самопомочі" виник скандал - керівництво партії отримало чимало інформації про те, що депутати "Самопомочі" своїми голосуваннями в міській та обласній радах відображають інтереси "окремих комерційних олігархічних груп".Джерело