У столиці Буковини відкрито пам’ятні дошки загиблим учасникам АТО

Сьогодні, 14 грудня, у Чернівецькому військово-спортивному ліцеї на
вул. Луковецькій, 29 обласного центру відбулися урочистості з нагоди відкриття меморіальних дощок Анастасії Горбачовій і Дмитру Руснаку – вихованцям навчального закладу, які загинули під час проведення антитерористичної операції на Сході нашої держави, захищаючи її незалежність і територіальну цілісність. Пам'ять загиблих Героїв вшанували керівники влади краю - Олександр Фищук та Іван Мунтян.
«Ці молоді люди, що віддали своє життя за незалежність України – справжні патріоти рідної землі, пам'ять про них буде вічною. Низько схиляємо голови перед родинами Героїв, адже для них – це непоправна трата і незагоєна рана», - зазначив очільник краю п. Фищук.
Звертаючись до вихованців ліцею, Олександр Фищук наголосив, що в цих стінах завжди виховувались мужні та сильні українці. Голова облдержадміністрації побажав юним ліцеїстам бути гідними видатних випускників навчального закладу - Анастасії Горбачової, Дмитра Руснака, а також Героя Небесної Сотні Олександра Щербанюка.
«Вважаю символічним, що ці пам’ятні дошки відкрито саме у цьому навчальному закладі, адже його вихованці – майбутні захисники Батьківщини – повинні мати приклад для наслідування, близький та знайомий їм. Вірю, що життєвий подвиг та бойова звитяга Анастасії Горбачової та Дмитра Руснака послужать справжнім зразком для не тільки для випускників ліцею, але й для тисяч молодих людей в усіх куточках України. У свою чергу, обласна представницька влада буде й надалі робити все можливе для того, аби учасники та ветерани АТО, родини загиблих воїнів за жодних обставин не залишилися сам на сам з проблемами і труднощами сьогодення», – відзначив голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян.
Під час заходу до присутніх звернулась тітка Дмитра Руснака Ірина Анастасіївна, яка подякувала всім, хто долучився до відкриття меморіальної дошки, зазначивши, що «для родин загиблих, дуже важливим є те, що наших рідних пам'ятають, що їх подвиг є гідно оцінений».
Нагадаємо, що 14 грудня у Чернівцях відкривається 6 меморіальних дошок учасникам АТО, зокрема ліцей №4 відкривається дошка Піцулу Віктору Петровичу, у загальноосвітній школі №24 - Міговану Віктору Миколайовичу, у загальноосвітній школі №11 - Файфурі Владиславу Омеляновичу, у загальноосвітній школі №30 - Ткачуку Сергію Андрійовичу, у військово-спортивному ліцеї-інтернаті - Горбачовій Анастасії Валентинівні та Руснаку Дмитру Григоровичу.