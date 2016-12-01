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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:47
14 грудня

У столиці Буковини відкрито пам’ятні дошки загиблим учасникам АТО

13:04
14 грудня

У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»

12:49
14 грудня

Окремим Законом врегульовано правові та організаційні засади споживчого кредитування

12:48
14 грудня

Чернівецькі митники запровадили справу про ПМП через незаконне вивезення пиломатеріалів до Румунії

12:47
14 грудня

Як виправити помилки у податковій декларації

12:46
14 грудня

Підприємцям, які заробили більше 5 мільйонів, доведеться відмовитись від єдиного податку

12:45
14 грудня

Чернівчани повернули 30,2 млн. грн. податкових боргів

12:44
14 грудня

Буковинські митники вилучили авто за 60 тисяч

12:42
14 грудня

На Вижниччині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка повністю перекрила рух на дорозі

12:39
14 грудня

За новою формою платники акцизу звітуватимуть у січні 2017 р.

12:37
14 грудня

Підприємець - єдинник може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність

12:36
14 грудня

На пальному, спиртному та цигарках громада Чернівців заробила 125,6 млн. грн.

12:35
14 грудня

З "Чернівецької обласної друкарні" прокуратура стягнула півмільйона гривень

11:34
14 грудня

У зв'язку з ремонтними роботами частина міста буде без водопостачання

17:04
13 грудня

На Буковину приїхав Гройсман. І нема на це ради

17:03
13 грудня

Німці інвестують у Чернівці. А прокурори, судді, депутати, міністри України?..

17:01
13 грудня

Гройсман у Чернівцях. Похід до німців

16:23
13 грудня

Поліціянти потрапили у ДТП на Глибоччині

13:16
13 грудня

Лісівники Буковини інформують про ціни на новорічні ялинки

11:44
13 грудня

Прокуратура вимагає для ґвалтівника суворішого покарання

11:10
13 грудня

Фінансування виплати пенсій іде за графіком

11:02
13 грудня

МІНІСТР ЮСТИЦІЇ ПАВЛО ПЕТРЕНКО РОЗ’ЯСНЮЄ

11:00
13 грудня

Майбутнім правникам – про аспекти роботи юридичної служби органів Пенсійного Фонду на Буковині

10:57
13 грудня

За втручання прокуратури з незаконного користування звільнено понад 28 га землі

10:55
13 грудня

До уваги керівників, головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій, приватних підприємців!

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?.. Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?..Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.
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Що, Де, Коли
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
19 грудня об 11.00
З 19 по 20 грудня 2016 року в Червоній залі Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці вул. Коцюбинського, 2) під головуванням директора Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Івана Леонідовича Ліптуги відбудеться Рада туристичних міст і регіонів.



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У столиці Буковини відкрито пам’ятні дошки загиблим учасникам АТО

Сьогодні, 15:47 / Коментарів: 0
У столиці Буковини відкрито пам’ятні дошки загиблим учасникам АТО Сьогодні, 14 грудня, у Чернівецькому військово-спортивному ліцеї на
вул. Луковецькій, 29 обласного центру відбулися урочистості з нагоди відкриття меморіальних дощок Анастасії Горбачовій і Дмитру Руснаку – вихованцям навчального закладу, які загинули під час проведення антитерористичної операції на Сході нашої держави, захищаючи її незалежність і територіальну цілісність. Пам'ять загиблих Героїв вшанували керівники влади краю - Олександр Фищук та Іван Мунтян.

«Ці молоді люди, що віддали своє життя за незалежність України – справжні патріоти рідної землі, пам'ять про них буде вічною. Низько схиляємо голови перед родинами Героїв, адже для них – це непоправна трата і незагоєна рана», - зазначив очільник краю п. Фищук.

Звертаючись до вихованців ліцею, Олександр Фищук наголосив, що в цих стінах завжди виховувались мужні та сильні українці. Голова облдержадміністрації побажав юним ліцеїстам бути гідними видатних випускників навчального закладу - Анастасії Горбачової, Дмитра Руснака, а також Героя Небесної Сотні Олександра Щербанюка.

«Вважаю символічним, що ці пам’ятні дошки відкрито саме у цьому навчальному закладі, адже його вихованці – майбутні захисники Батьківщини – повинні мати приклад для наслідування, близький та знайомий їм. Вірю, що життєвий подвиг та бойова звитяга Анастасії Горбачової та Дмитра Руснака послужать справжнім зразком для не тільки для випускників ліцею, але й для тисяч молодих людей в усіх куточках України. У свою чергу, обласна представницька влада буде й надалі робити все можливе для того, аби учасники та ветерани АТО, родини загиблих воїнів за жодних обставин не залишилися сам на сам з проблемами і труднощами сьогодення», – відзначив голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян.

Під час заходу до присутніх звернулась тітка Дмитра Руснака Ірина Анастасіївна, яка подякувала всім, хто долучився до відкриття меморіальної дошки, зазначивши, що «для родин загиблих, дуже важливим є те, що наших рідних пам'ятають, що їх подвиг є гідно оцінений».

Нагадаємо, що 14 грудня у Чернівцях відкривається 6 меморіальних дошок учасникам АТО, зокрема ліцей №4 відкривається дошка Піцулу Віктору Петровичу, у загальноосвітній школі №24 - Міговану Віктору Миколайовичу, у загальноосвітній школі №11 - Файфурі Владиславу Омеляновичу, у загальноосвітній школі №30 - Ткачуку Сергію Андрійовичу, у військово-спортивному ліцеї-інтернаті - Горбачовій Анастасії Валентинівні та Руснаку Дмитру Григоровичу.
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