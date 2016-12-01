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Новини
13:04
14 грудня

У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»

12:49
14 грудня

Окремим Законом врегульовано правові та організаційні засади споживчого кредитування

12:48
14 грудня

Чернівецькі митники запровадили справу про ПМП через незаконне вивезення пиломатеріалів до Румунії

12:47
14 грудня

Як виправити помилки у податковій декларації

12:46
14 грудня

Підприємцям, які заробили більше 5 мільйонів, доведеться відмовитись від єдиного податку

12:45
14 грудня

Чернівчани повернули 30,2 млн. грн. податкових боргів

12:44
14 грудня

Буковинські митники вилучили авто за 60 тисяч

12:42
14 грудня

На Вижниччині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка повністю перекрила рух на дорозі

12:39
14 грудня

За новою формою платники акцизу звітуватимуть у січні 2017 р.

12:37
14 грудня

Підприємець - єдинник може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність

12:36
14 грудня

На пальному, спиртному та цигарках громада Чернівців заробила 125,6 млн. грн.

12:35
14 грудня

З "Чернівецької обласної друкарні" прокуратура стягнула півмільйона гривень

11:34
14 грудня

У зв'язку з ремонтними роботами частина міста буде без водопостачання

17:04
13 грудня

На Буковину приїхав Гройсман. І нема на це ради

17:03
13 грудня

Німці інвестують у Чернівці. А прокурори, судді, депутати, міністри України?..

17:01
13 грудня

Гройсман у Чернівцях. Похід до німців

16:23
13 грудня

Поліціянти потрапили у ДТП на Глибоччині

13:16
13 грудня

Лісівники Буковини інформують про ціни на новорічні ялинки

11:44
13 грудня

Прокуратура вимагає для ґвалтівника суворішого покарання

11:10
13 грудня

Фінансування виплати пенсій іде за графіком

11:02
13 грудня

МІНІСТР ЮСТИЦІЇ ПАВЛО ПЕТРЕНКО РОЗ’ЯСНЮЄ

11:00
13 грудня

Майбутнім правникам – про аспекти роботи юридичної служби органів Пенсійного Фонду на Буковині

10:57
13 грудня

За втручання прокуратури з незаконного користування звільнено понад 28 га землі

10:55
13 грудня

До уваги керівників, головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій, приватних підприємців!

10:44
13 грудня

Як розрахувати ЄСВ, якщо працівник отримує заробітну плату менше мінімальної

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?.. Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?..Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.
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Що, Де, Коли
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.


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У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»

Сьогодні, 13:04 / Коментарів: 0
Громадські активісти «Лабораторії демократичних трансформацій», спільно з Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey», запустили онлайн-ресурс, де можна знайти інформацію про бізнес представників громади та їх родичів–«Буковинські ґешефти». Зараз, на сайті можна знайти профілі 60 державних службовців обласного рівня та 64 депутатів обласної ради.Ресурс має стати в нагоді для журналістів-розслідувачів, активістів та тих, хто прагне боротись з корупцією на місцевому рівні.

Як повідомили активісти, основою для аналітики «Буковинських ґешефтів» стали декларації про майно та доходи депутатів і державних службовців, а також дані з відкритих ресурсів – єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, e-data.gov.ua та public.nazk.gov.ua.

«З деклараціями про майно та доходи було найбільше проблем. Депутати не хотіли ділитись цим публічним документом. Ми звертались з інформаційними запитами до обласної ради, зустрічались з головами фракцій, закликали публічно за допомогою місцевих медіа. Результат: тільки 29 депутатів з 64 надали свої декларації за минулий рік», – додає активістка Лабораторії демократичних трансформацій Ольга Обершт. Вже у 2016 році вивчати декларації стане легше, адже всі чиновники заповнюватимуть їх у єдиній системі електронних декларацій.

«Закон про запобігання корупції відводить громадськості ключову роль у здійсненні антикорупційних заходів. Зокрема, наш портал, розроблений за підтримки Програми розвитку ООН, – є результатом дослідження відкритої інформації про публічних службовців, з метою виявити їх бізнесові інтереси, які можуть завадити чесній роботі у владних органах. Кожен мешканець Буковини тепер може самостійно дослідити інтереси осіб, які розпоряджаються його податками. А в разі знаходження ризиків конфлікту інтересів – повідомити про це компетентний орган для виправлення ситуації», – підкреслює директор Лабораторії демократичних трансформацій Вадим Міський.

«Буковинські ґешефти» допомагають повідомити про конфлікт інтересів чи корупційне порушення до Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК). Якщо користувач володіє інформацією про бізнес родичів чи склад родини чиновника, про це можна повідомити адміністратора ресурсу. Після перевірки повідомлення, його буде відображено на сайті», – підкреслює співавтор новоствореного ресурсу Павло Тодорович.

Активісти анонсують, що в кінці грудня розкажуть про випадки конфлікту інтересів та ситуації, які можуть містити корупційну складову у діяльності депутатів та державних службовців.

Не подали декларації:
Депутатська фракція Аграрної партії України
1. Бабій Михайло Олексійович
2. Бортич Лілія Іванівна
3. Жук Юрій Григорович
4. Коваль Микола Васильович
5. Сухар Анатолій Іванович
6. Телешман Василь Григорович
7. Усик Віталій Сергійович
Депутатська фракція «Блок Петра Порошенка «Солідарність»
1. Березовський Михайло Михайлович
2. Бічер Василь Георгійович
3. Куліш Володимир Іванович
4. Любимський Василь Олексійович
5. Палій Василь Миколайович
6. Субота Василь Йосипович
7. Фрей Петро Прокопович
8. Шевчук Іван Васильович
Депутатська фракція "Народний контроль"
1. Мороз Володимир Васильович
2. Шемчук Василь Миколайович
Депутатська фракція "Наш край"
1. Гайничеру Михайло Іванович
2. Мотуляк Віктор Дмитрович
3. РошкаАурел Іванович
4. Семенюк Іван Васильович
Депутатська фракція партії ВО «Свобода»
1. Апостолюк Іван Васильович
2. Крохмаль Віктор Дмитрович
3. Поклітар Ростислав Іванович
Депутатська фракція політичної партії "ВО "Батьківщина"
1. Андрюк Андрій Васильович
2. Гавриляк Юрій Васильович
3. Маковей Андрій Дмитрович
4. Стринада Микола Петрович
Депутатська фракція політичної партії "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП"
1. Костащук Іван Іванович
2. Малишевський Ігор Олександрович
3. Ткачук Віталій Васильович
Депутатська фракція Радикальної партії Олега Ляшка
1. Заіц Маріан Дмитрович
2. Чернівчан Василь Назарійович
3. Штогрін Андрій Іванович
Депутатська фракція "Самопоміч"
1. Чорней Михайло Васильович
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