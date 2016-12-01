У Чернівцях запустили «Буковинські ґешефти»

Громадські активісти «Лабораторії демократичних трансформацій», спільно з Чернівецьким громадським ТБ «InfoKey», запустили онлайн-ресурс, де можна знайти інформацію про бізнес представників громади та їх родичів–«Буковинські ґешефти». Зараз, на сайті можна знайти профілі 60 державних службовців обласного рівня та 64 депутатів обласної ради.Ресурс має стати в нагоді для журналістів-розслідувачів, активістів та тих, хто прагне боротись з корупцією на місцевому рівні.



Як повідомили активісти, основою для аналітики «Буковинських ґешефтів» стали декларації про майно та доходи депутатів і державних службовців, а також дані з відкритих ресурсів – єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, e-data.gov.ua та public.nazk.gov.ua.



«З деклараціями про майно та доходи було найбільше проблем. Депутати не хотіли ділитись цим публічним документом. Ми звертались з інформаційними запитами до обласної ради, зустрічались з головами фракцій, закликали публічно за допомогою місцевих медіа. Результат: тільки 29 депутатів з 64 надали свої декларації за минулий рік», – додає активістка Лабораторії демократичних трансформацій Ольга Обершт. Вже у 2016 році вивчати декларації стане легше, адже всі чиновники заповнюватимуть їх у єдиній системі електронних декларацій.



«Закон про запобігання корупції відводить громадськості ключову роль у здійсненні антикорупційних заходів. Зокрема, наш портал, розроблений за підтримки Програми розвитку ООН, – є результатом дослідження відкритої інформації про публічних службовців, з метою виявити їх бізнесові інтереси, які можуть завадити чесній роботі у владних органах. Кожен мешканець Буковини тепер може самостійно дослідити інтереси осіб, які розпоряджаються його податками. А в разі знаходження ризиків конфлікту інтересів – повідомити про це компетентний орган для виправлення ситуації», – підкреслює директор Лабораторії демократичних трансформацій Вадим Міський.



«Буковинські ґешефти» допомагають повідомити про конфлікт інтересів чи корупційне порушення до Національного агенства з питань запобігання корупції (НАЗК). Якщо користувач володіє інформацією про бізнес родичів чи склад родини чиновника, про це можна повідомити адміністратора ресурсу. Після перевірки повідомлення, його буде відображено на сайті», – підкреслює співавтор новоствореного ресурсу Павло Тодорович.



Активісти анонсують, що в кінці грудня розкажуть про випадки конфлікту інтересів та ситуації, які можуть містити корупційну складову у діяльності депутатів та державних службовців.



Не подали декларації:

Депутатська фракція Аграрної партії України

1. Бабій Михайло Олексійович

2. Бортич Лілія Іванівна

3. Жук Юрій Григорович

4. Коваль Микола Васильович

5. Сухар Анатолій Іванович

6. Телешман Василь Григорович

7. Усик Віталій Сергійович

Депутатська фракція «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

1. Березовський Михайло Михайлович

2. Бічер Василь Георгійович

3. Куліш Володимир Іванович

4. Любимський Василь Олексійович

5. Палій Василь Миколайович

6. Субота Василь Йосипович

7. Фрей Петро Прокопович

8. Шевчук Іван Васильович

Депутатська фракція "Народний контроль"

1. Мороз Володимир Васильович

2. Шемчук Василь Миколайович

Депутатська фракція "Наш край"

1. Гайничеру Михайло Іванович

2. Мотуляк Віктор Дмитрович

3. РошкаАурел Іванович

4. Семенюк Іван Васильович

Депутатська фракція партії ВО «Свобода»

1. Апостолюк Іван Васильович

2. Крохмаль Віктор Дмитрович

3. Поклітар Ростислав Іванович

Депутатська фракція політичної партії "ВО "Батьківщина"

1. Андрюк Андрій Васильович

2. Гавриляк Юрій Васильович

3. Маковей Андрій Дмитрович

4. Стринада Микола Петрович

Депутатська фракція політичної партії "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ - УКРОП"

1. Костащук Іван Іванович

2. Малишевський Ігор Олександрович

3. Ткачук Віталій Васильович

Депутатська фракція Радикальної партії Олега Ляшка

1. Заіц Маріан Дмитрович

2. Чернівчан Василь Назарійович

3. Штогрін Андрій Іванович

Депутатська фракція "Самопоміч"

1. Чорней Михайло Васильович

