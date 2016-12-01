Підприємцям, які заробили більше 5 мільйонів, доведеться відмовитись від єдиного податку

Згідно п.291.4 ст.291 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI (зі змінами та доповненнями) (далі ПКУ) суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності третьої групи – фізичні особи, підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Згідно п.293.8 ст.293 ПКУ платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи-підприємці), які перевищили у податковому (звітному) періоді обсяг доходу, визначений для таких платників, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків, а також зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ. Заява подається не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.