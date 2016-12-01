Відома народна прикмета радить розрахуватись із боргами в році, що минає. Це принесе прибуток та фінансовий успіх у прийдешньому році і зменшить удвічі кількість проблем і турбот.
Як розповів начальник підрозділу погашення боргу Чернівецької ОДПІ Михайло Бережнюк, упродовж одинадцяти місяців цього року чернівецькі боржники повернули бюджету 30,2 млн. грн. (до державної скарбниці – 11,5 млн. грн., до місцевої – 18,7 млн. грн.), що на 9,7 млн. грн., або майже на третину більше, ніж минулого року.
«Цього року боржникам було направлено 752 податкових вимоги, 69 інкасових вимог на стягнення коштів з розрахункових рахунків підприємств – боржників, у податкову заставу описано майнових активів на 6,6 млн. грн.»,- повідомив посадовець.
В рахунок погашення заборгованості по виконавчих провадженнях зведений бюджет отримав 2,1 млн. грн.
Чернівецька ОДПІ нагадує платникам, що своєчасна та в повному обсязі сплата нарахованих зобов’язань упереджує застосування до боржників заходів примусового стягнення податкового боргу. Закликаємо чернівецьких підприємців напередодні Нового року розрахуватись з усіма боргами, щоб Новий рік приніс успіх та процвітання бізнесу.