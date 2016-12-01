Буковинські митники вилучили авто за 60 тисяч

Автомобіль за 60 тисяч вилучили цієї ночі буковинські митники через незаконно переміщувані цигарки
Тютюнові вироби, приховані в спеціально облаштованому тайнику легкового автомобіля «VW Transporter», виявили сьогодні опівночі співробітники Чернівецької митниці ДФС під час поглибленого огляду автівки.
39-річний румун, що слідував до Румунії через пункт пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет», приховав від митного контролю сигарети в сховищі, розміщеному в порожнині бокової панелі транспортного засобу. До того ж, громадянином порушено порядок проходження митного контролю в зоні (коридорі) спрощеного митного контролю.
Тютюнові вироби марки «Kent» та автомобіль 2003р.в. вилучено відповідно до складеного за ст.471 та ч.1 ст. 483 Митного кодексу України протоколу про порушення митних правил.