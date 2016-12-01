На Вижниччині рятувальники відбуксирували вантажівку, яка повністю перекрила рух на дорозі

Внаслідок несприятливих погодних умов, посилення вітру та утворення ожеледиці на дорогах, 13 грудня у с. Багна Вижницького району не зміг піднятися на крутому підйомі та застряг вантажний автомобіль, повністю перекривши рух на дорозі. Водій вантажівки намагався виїхати самостійно, однак через сильне обледеніння дороги йому це не вдалося, тому чоловік звернувся по допомогу до рятувальників. За викликом прибули рятувальники Державної пожежно-рятувальної частини № 4 м. Вижниця, які за допомогою спецтехніки підвищеної прохідності відбуксирували вантажний автомобіль з дороги,тим самим відновивши рух на цій ділянці шляху.