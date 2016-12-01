У зв’язку із набранням чинності наказом Міністерства фінансів України від 26.09.2016 №841 «Про внесення змін до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України за №1365/29495 від 18.10.2016, ДФС України детально надала роз’яснення щодо змін, що вносяться до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення декларації акцизного податку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №14. Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Детально про зміни та перше подання звітності з акцизного податку йдеться у листі ДФС України від 09.12.2016 №39423/7/99-99-15-03-03-17.