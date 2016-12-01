З "Чернівецької обласної друкарні" прокуратура стягнула півмільйона гривень

Господарський суд Чернівецької області задовольнив позов керівника Чернівецької місцевої прокуратури та прийняв рішення про стягнення з приватного акціонерного товариства «Чернівецька обласна друкарня» корпоративного підприємства Державної акціонерної компанії «Укрвидавполіграфія» понад 500 тис. грн. збитків.
Встановлено, що ПрАТ «Чернівецька обласна друкарня» з 2011 по 2014 рік користувалась землею територіальної громади м. Чернівці, площею 1,3912 га, без правовстановлюючих документів, що є прямим порушенням земельного законодавства, адже вказане товариство позбавило міську раду, як власника землі, права отримувати від цієї ділянки дохід у вигляді орендної плати. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Суд зобов’язав товариство сплатити до міського бюджету збитки завдані внаслідок користування землею.