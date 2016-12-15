У зв'язку з ремонтними роботами частина міста буде без водопостачання

УВАГА! ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ!
ОБМЕЖЕННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ!
У зв’язку з виконанням планових робіт на ділянці магістрального водогону від насосної станції «Шубранець» до резервуарів чистої води «Попова» 15.12.2016, 16.12.2016 та 17.12.2016 року подача води буде здійснюватись наступним чином.
Район міста, обмежений вулицями: Проспект Незалежності, Героїв Майдану, Південно-Кільцева, Руська, Головна, буде забезпечуватися водопостачанням з пониженим тиском з 10:00 до 19:00 год. 15.12.2016 року та 16.12.2016 року.
Подача води буде відсутня:
з 22:00 год. 15.12.2016 року до 07:00 год. 16.12.2016 року
з 22:00 год. 16.12.2016 року до 07:00 год. 17.12.2016 року
На вулицях: Щербанюка, Достоєвського, Кобилянської, Соборншй площі, Котляревського, Богомольця, Гакмана, Кафедральній, Дзержика, Горіхівській, Заставнянській, Стрийській та прилеглих водопостачання буде відсутнє:
з 10:00 год. до 19:00 год. 15.12.2016 року
з 22:00 год. 15.12.2016 року до 07:00 год. 16.12.2016 року
з 10:00 год. до 19:00 год. 16.12.2016 року
з 22:00 год. 16.12.2016 року до 07:00 год. 17.12.2016 року.
Просимо здійснити необхідний запас води!
Водопостачання Садгірського району та вулиць: Золочівської, Бережанської, Рогатинської, Тисменецької, Чортківської, Гусятинської, М.Олімпіади, Руської, Фастівської, Гагаріна, Севастопольської буде здійснюватися без обмеження.
У разі необхідності підвезення води автоцистернами просимо звертатись за телефоном 54-73-54.
КП «Чернівціводоканал» дякує за порозуміння.