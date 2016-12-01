На комунальному підприємстві «Чернівціспецкомунтранс» новий керівник

Директором міського комунального підприємства «Чернівціспецкомунтранс» міський голова Олексій Каспрук призначив Олександра Летучого.
З ним укладено трудовий контракт строком на один рік.
Попередній керівник цього підприємства Олександр Іванченко був увільнений 31 липня 2016 року у зв’язку
із закінченням дії строкового договору. Тимчасово обов’язки директора підприємства виконував заступник директора Степан Бабюк.
Нового керівника комунального підприємства 12 грудня представлено керівникам виконавчих органів міської ради на апаратній нараді
та трудовому колективу підприємства.
Довідково. Олександр Летучий, 1969 року народження, має вищу військову інженерну освіту, служив у Збройних Силах,
УМВС України в Чернівецькій області, працював начальником структурного підрозділу філії ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем» у
м. Львові та начальником відділення у м. Чернівці, заступником директора відділення з капітального будівництва
в м. Тернопіль ТОВ «Інтертелеком».