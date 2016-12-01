Генерал Салагор відкриває "вікно" на Чернівецькій митниці

На сьогодні «єдине вікно» є однією із найсучасніших електронних систем обміну даними під час здійснення імпортно-експортних операцій (митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю).
Начальник Чернівецької митниці ДФС Микола Салагор зазначає: «Митницею проведено ґрунтовну роботу в напрямку забезпечення здійснення митного оформлення товарів за принципом «єдиного вікна». Маємо відповідний результат: за останні чотири місяці, тобто з моменту введення в дію даного принципу роботи митного органу та суміжних служб, у системі органів доходів і зборів ми посідаємо третє місце за відсотком оформлених із його застосуванням заявок до загальної кількості митних декларацій».
Як свідчать статистичні дані Державної фіскальної служби України, із серпня поточного року на буковинській митниці загалом оформлено 6397 митних декларацій, з яких 25,62% – у спрощеному режимі за вказаним принципом. У листопаді показники застосування «єдиного вікна» значно збільшилися: у митному режимі «експорт» оформлено 62,39%, у митному режимі «імпорт» – 21,71% від загальної кількості митних декларацій.
«Така позитивна динаміка зростання показників, – коментує наведені цифри Микола Михайлович, – пояснюється тим, що основна частина суб’єктів господарювання усвідомила переваги «єдиного вікна», які полягають у зменшенні кількості процесів, спрощенні різного роду процедур для суб’єктів господарювання та мінімізації людського фактору під час проходження товару через митницю, й починає використовувати цей принцип у своїй роботі».