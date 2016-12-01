У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії. Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора. Вхід вільний.
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
Ампутації та змушення до вбивств: в СБУ розповіли, як росіяни катують українських бранців
Сьогодні, 18:25 / Коментарів: 0
Під час опитування звільнених з полону українських військових з'ясувалося, що російські спецслужбовці піддавали полонених жорстоким катуванням з метою змусити їх до співпраці Про це заявив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук
"Застосовувалися такі види катувань: ампутація кінцівок та інших частин тіла, удушення водою або за допомогою протигазу, ураження електрострумом, завдання опіків хімічними кислотами, прасками, примушення під загрозою смерті до вбивства інших полонених - так зване "вербування на крові", побиття гумовими палицями, металевими прутами, прикладами автоматичної зброї, залишення без їжі протягом декількох днів, розміщення в положенні стоячи в ямах", - розповів Ткачук.
За словами представника СБУ, було опитано більше 1400 військових, більшість з них засвідчили, що до них застосовувалися тортури. Найбільшу жорстокість росіяни виявляли до розвідників, десантників, артилеристів та бійців добробатів.
Нагадаємо, раніше увязнені в Росії українці Євген Панов і Андрій Захтей заявили про катування з боку співробітників ФСБ.