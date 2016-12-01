У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії. Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора. Вхід вільний.
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
Німці інвестують у Чернівці. А прокурори, судді, депутати, міністри України?..
Сьогодні, 17:03 / Коментарів: 0
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Чернівцях говорив про роль інвестицій в економіку держави. Відзначав, що саме вони покращать і наше з вами життя, і піднімуть Україну на рівень європейської потуги. Тому у кореспондента газети «Час» виникло питання: - Коли вже наші судді, прокурори, міністри, депутат почнуть витягувати з шкарпеток і з-під матраців сховані готівкові долари і вкладати їх в економіку держави, яку досі активно розорювали? Ось що відповів прем’єр: