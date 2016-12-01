У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії. Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора. Вхід вільний.
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
Журналісти під виглядом бойовиків запропонували Савченко відкрити посольство "ЛДНР" в Києві
Сьогодні, 16:45 / Коментарів: 0
Журналісти проекту "Гроші" провели експеримент - від імені бойовиків запропонували нардепу Надії Савченко допомогти відкрити представництво "ЛДНР" в Києві.
Спочатку Савченко подзвонив журналіст, який повідомив, що дзвонить з Донецька за дорученням Захарченка. Він пояснив, що сепаратисти мають у Києві широку агентурну мережу і готові співпрацювати з Савченко. Потім журналіст запитав, чи можна дати її номер людині бойовиків в столиці. Нардеп відразу погодилася. Пізніше їй подзвонив нібито від імені донецьких бойовиків професійний актор, який заявив, що працює в Києві під прикриттям. Представився Дмитром. Журналісти відзначають, що Савченко розмовляла зі "шпигуном" прямо із сесійної зали парламенту. Вона сказала, що о 14:00 сесія закінчиться і погодилася зустрітися в кафе, попередивши, що може трохи запізнитися. Дмитро на зустрічі запропонував Савченко відкрити посольство "ЛДНР" в Києві під прикриттям культурного центру. "Юридично це в принципі неможливо", - відповіла нардеп. Актор каже, що гроші на все це є. "Зараз поки що трохи рано. Цей проект можливий. Він повинен початися на день св. Миколая... Я пошукаю людину, я навіть знаю людину, яка зможе допомогти вам з цим проектом... Якщо це почнеться з дітей, це буде добре", - сказала нардеп. Савченко назвала цей проект "За мир". Вона заявила, що він повинен початися на релігійні свята. "Взяти з собою матерів, які не боятимуться. Люди добре сприймають дітей і жінок", - підкреслила нардеп в розмові з "сепаратистом". При цьому Савченко заявила, що не любить Кремль. "Я не люблю не Росію. Я не люблю Кремль і російську владу", - зазначила вона. Пізніше Савченко передала привіт Захарченку. "Саші привіт великий... Скажіть, що було б добре 23 зустрітися Мінську", - сказала Надія. При цьому журналісти, які вели відеозйомку, помітили біля кафе чотирьох спецагентів, які стежили за зустріччю. Журналісти припустили дві версії - або Савченко сама повідомила про контакт з бойовиками, або її телефон прослуховують. В СБУ на запит "Грошей" заявили, що не вели в цей день ніякого спостереження.
Пізніше в ефірі телеканалу "112" Савченко прокоментувала дану ситуацію. Вона заявила, що на прохання бойовиків відкрити посольство "ЛДНР" відповіла, що це неможливо, але можна спробувати відкрити "який-небудь прес-центр". "Можна почати цю роботу з того, що люди починають чути один одного. В першу чергу починають чути діти один одного. Запропонувала їм зробити такий проект... можна показати як святкують діти Новий рік. І ви побачите, що крім того, що у Львові буде ангелочек зверху, а на Донбасі буде зірочка, Новий рік не буде відрізнятися", - зазначила Савченко. При цьому нардеп підтвердила, що дійсно просила про прикриття спецслужби, але не СБУ, а іншу службу.