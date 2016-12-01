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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
17:04
13 грудня

На Буковину приїхав Гройсман. І нема на це ради

17:03
13 грудня

Німці інвестують у Чернівці. А прокурори, судді, депутати, міністри України?..

17:01
13 грудня

Гройсман у Чернівцях. Похід до німців

16:23
13 грудня

Поліціянти потрапили у ДТП на Глибоччині

13:16
13 грудня

Лісівники Буковини інформують про ціни на новорічні ялинки

11:44
13 грудня

Прокуратура вимагає для ґвалтівника суворішого покарання

11:10
13 грудня

Фінансування виплати пенсій іде за графіком

11:02
13 грудня

МІНІСТР ЮСТИЦІЇ ПАВЛО ПЕТРЕНКО РОЗ’ЯСНЮЄ

11:00
13 грудня

Майбутнім правникам – про аспекти роботи юридичної служби органів Пенсійного Фонду на Буковині

10:57
13 грудня

За втручання прокуратури з незаконного користування звільнено понад 28 га землі

10:55
13 грудня

До уваги керівників, головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій, приватних підприємців!

10:44
13 грудня

Як розрахувати ЄСВ, якщо працівник отримує заробітну плату менше мінімальної

10:44
13 грудня

Чернівецькі підприємці сплатили за ліцензії 12,5 млн. грн.

10:43
13 грудня

Чернівецькі працедавці сплатили 720 мільйонів ЄСВ

10:41
13 грудня

Від чернівецьких спрощенців бюджет отримав додаткових 40 мільйонів

10:40
13 грудня

Графік роботи Центру обслуговування платників під час новорічних свят

10:40
13 грудня

Чернівчани отримали більше мільйона податкової знижки

10:39
13 грудня

Реформування засобів масової інформації

10:38
13 грудня

Підсумки дня виборів на Буковині: на дільниці прийшло лише 36% виборців

17:10
09 грудня

На пожежах минулої доби загинуло 2 буковинців

14:07
09 грудня

Цьогоріч чернівецьким платникам повернули на третину більше ПДВ

14:03
09 грудня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив 1,7 млн. грн.

14:01
09 грудня

Як оподатковуються Новорічні та Різдвяні розважальні послуги

11:53
09 грудня

Еміль Крупник презентує чернівчанам нову концертну програму

11:52
09 грудня

У чернівчан ще є можливість отримати податкову знижку

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?.. Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?..Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.
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Що, Де, Коли
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.


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І знову не дуже втішні новини для України...

Сьогодні, 16:18 / Коментарів: 0
І знову не дуже втішні новини для України...Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:

-Цього разу вони надійшли з Нідерландів. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте погрожує блокувати Угоду про асоціацію ЄС з Україною, якщо не отримає гарантії того, що його основні вимоги будуть виконані.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вимагатиме від лідерів Європейського Союзу в четвер, під час саміту ЄС, виключити з тексту Угоди пункт про гарантії безпеки і гарантії фінансової допомоги Україні. І на додаток Марк Рютте вимагатиме не давати українцям право жити і працювати в ЄС.
Невиконання голландських вимог може поставити під загрозу Угоду, яка передбачає тісніше політичне, економічне і торговельне співробітництво між ЄС і Україною...
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