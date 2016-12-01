Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Цього разу вони надійшли з Нідерландів. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте погрожує блокувати Угоду про асоціацію ЄС з Україною, якщо не отримає гарантії того, що його основні вимоги будуть виконані.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте вимагатиме від лідерів Європейського Союзу в четвер, під час саміту ЄС, виключити з тексту Угоди пункт про гарантії безпеки і гарантії фінансової допомоги Україні. І на додаток Марк Рютте вимагатиме не давати українцям право жити і працювати в ЄС.
Невиконання голландських вимог може поставити під загрозу Угоду, яка передбачає тісніше політичне, економічне і торговельне співробітництво між ЄС і Україною...