Лісівники Буковини інформують про ціни на новорічні ялинки

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13 грудня

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13 грудня

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13 грудня

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11:00
13 грудня

Майбутнім правникам – про аспекти роботи юридичної служби органів Пенсійного Фонду на Буковині

10:57
13 грудня

За втручання прокуратури з незаконного користування звільнено понад 28 га землі

10:55
13 грудня

До уваги керівників, головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій, приватних підприємців!

10:44
13 грудня

Як розрахувати ЄСВ, якщо працівник отримує заробітну плату менше мінімальної

10:44
13 грудня

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10:41
13 грудня

Від чернівецьких спрощенців бюджет отримав додаткових 40 мільйонів

10:40
13 грудня

Графік роботи Центру обслуговування платників під час новорічних свят

10:40
13 грудня

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10:39
13 грудня

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10:38
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Підсумки дня виборів на Буковині: на дільниці прийшло лише 36% виборців

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09 грудня

Цьогоріч чернівецьким платникам повернули на третину більше ПДВ

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14:01
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Як оподатковуються Новорічні та Різдвяні розважальні послуги

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09 грудня

У чернівчан ще є можливість отримати податкову знижку

11:51
09 грудня

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?.. Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?..Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.
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Що, Де, Коли
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.


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Лісівники Буковини інформують про ціни на новорічні ялинки

Сьогодні, 13:16 / Коментарів: 0
Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства повідомляє про планові обсяги реалізації та ціни на новорічні ялинки 2016-2017 року.
Загалом по області лісогосподарськими підприємствами заплановано реалізувати 15500 штук ялинок.
Середня вартість сягатиме 91,0 грн. за погонний метр.
Найбільше ялинок планує реалізувати СЛАП «Карпатський ДСЛГ» - 6 000 штук.
Найбільша вартість за погонний метр у ялинок «Берегометського ЛМГ» - 106 грн.
Буковинські лісівники, в свою чергу, закликають земляків купувати гілля чи штучні ялинки.
Це значно підтримає лісовий фонд, збереже природу та екологію краю, - вважають фахівці Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства.
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