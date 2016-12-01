Лісівники Буковини інформують про ціни на новорічні ялинки

Чернівецьке обласне управління лісового та мисливського господарства повідомляє про планові обсяги реалізації та ціни на новорічні ялинки 2016-2017 року.
Загалом по області лісогосподарськими підприємствами заплановано реалізувати 15500 штук ялинок.
Середня вартість сягатиме 91,0 грн. за погонний метр.
Найбільше ялинок планує реалізувати СЛАП «Карпатський ДСЛГ» - 6 000 штук.
Найбільша вартість за погонний метр у ялинок «Берегометського ЛМГ» - 106 грн.
Буковинські лісівники, в свою чергу, закликають земляків купувати гілля чи штучні ялинки.
Це значно підтримає лісовий фонд, збереже природу та екологію краю, - вважають фахівці Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства.