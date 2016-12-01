Савченко вийшла з "Батьківщини" – депутат Крулько

Народний депутат Надія Савченко вийшла з партії Батьківщина.
Про це заявив депутат Верховної Ради Іван Крулько (фракція Батьківщина) в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.
"Дійсно, Надія Савченко вийшла з партії Батьківщина, це я повинен повідомити. Вона почала свою особисту політичну кар'єру. Ми як фракція не можемо говорити про не членів нашої партії, про те, що вона робить. Дії з нами вона не погоджує, - сказав Крулько.
За його словами, відповідну заяву Савченко було зроблено кілька тижнів тому, проте партія прийняла рішення не надавати його публічному розголосу.
При цьому Крулько зазначив, що їх політична сила не має наміру дискредитувати Савченко.
Нагадаємо, Савченко була обрана до Верховної Ради за партійними списками Батьківщини в 2014 році.