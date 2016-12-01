Прикарпатські правоохоронці розшукують 9-річного Андрія (Максима) Павлюка з Коломиї, який 12 грудня пішов до школи і по цей час його місцезнаходження невідоме
Хлопчику на вигляд 7-8 років, зріст 152 см, на правій щоці родимка.
Був одягнутий: у синю куртку з капюшоном, довгу, темні спортивні штани, чоботи сірого кольору, чорну шапку з бомбоном.
При отриманні будь-якої інформації, яка може сприяти встановленню місцезнаходження неповнолітнього Павлюка А. В., просимо негайно інформувати сектор ювенальної превенції УПД ГУНП в Івано-Франківській області за телефонами: (0342) 79-03-23, (096) 327-70-24,
(096) 956-42-37.Джерело