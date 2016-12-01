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Новини
12:39
13 грудня

На Буковину приїхав Гройсман. І нема на це ради

11:44
13 грудня

Прокуратура вимагає для ґвалтівника суворішого покарання

11:10
13 грудня

Фінансування виплати пенсій іде за графіком

11:02
13 грудня

МІНІСТР ЮСТИЦІЇ ПАВЛО ПЕТРЕНКО РОЗ’ЯСНЮЄ

11:00
13 грудня

Майбутнім правникам – про аспекти роботи юридичної служби органів Пенсійного Фонду на Буковині

10:57
13 грудня

За втручання прокуратури з незаконного користування звільнено понад 28 га землі

10:55
13 грудня

До уваги керівників, головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій, приватних підприємців!

10:44
13 грудня

Як розрахувати ЄСВ, якщо працівник отримує заробітну плату менше мінімальної

10:44
13 грудня

Чернівецькі підприємці сплатили за ліцензії 12,5 млн. грн.

10:43
13 грудня

Чернівецькі працедавці сплатили 720 мільйонів ЄСВ

10:41
13 грудня

Від чернівецьких спрощенців бюджет отримав додаткових 40 мільйонів

10:40
13 грудня

Графік роботи Центру обслуговування платників під час новорічних свят

10:40
13 грудня

Чернівчани отримали більше мільйона податкової знижки

10:39
13 грудня

Реформування засобів масової інформації

10:38
13 грудня

Підсумки дня виборів на Буковині: на дільниці прийшло лише 36% виборців

17:10
09 грудня

На пожежах минулої доби загинуло 2 буковинців

14:07
09 грудня

Цьогоріч чернівецьким платникам повернули на третину більше ПДВ

14:03
09 грудня

На відновлення екології чернівецький бізнес сплатив 1,7 млн. грн.

14:01
09 грудня

Як оподатковуються Новорічні та Різдвяні розважальні послуги

11:53
09 грудня

Еміль Крупник презентує чернівчанам нову концертну програму

11:52
09 грудня

У чернівчан ще є можливість отримати податкову знижку

11:51
09 грудня

Землекористування збагатило громаду Чернівців на 127,9 млн. грн.

11:50
09 грудня

Які путівки не оподатковуються

15:21
08 грудня

Кіцманчани просять повернути спецмашину для вивезення сміття

14:46
08 грудня

У сім’ї Проданів почалися проблеми

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищення У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії.
Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯ ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?.. Хто переможе у Сторожинці: Микола чи Катерина*? Юля чи Петро? А може, Ляшко?..Вибори 18 грудня до об‘єднаної громади Сторожинця обіцяють бути гарячими. Підлив оливи у передвиборчу ватру голова обкому ВО «Батьківщина», голова облради Іван Мунтян. Він знехтував законом і у робочий час поїхав до Сторожинця, аби висунути кандидатом на голову Катерину Гуцуляк.
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Що, Де, Коли
12 грудня о 18.00
в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .
Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.
14 грудня о 18.30
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.
Вхід вільний.
15 грудня о 16.00
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.


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На Буковину приїхав Гройсман. І нема на це ради

Сьогодні, 12:39 / Коментарів: 0
На Буковину приїхав Гройсман. І нема на це ради
Не пройшло й однієї години, як прем’єр-міністр Володимир Гройсман прибув до Чернівців. Але за цей час його незлюбили тисячі чернівчан. Особливо водії, яким довелося їхати тоді, коли й прем’єр. Або раніше. Поліцейські всі авта зупиняли і чекали вони проїзду важливої персони в Україні.
Перед прибуттям Гройсмана до палацу Академічний, де мала відбутися зустріч з викладачами БДМУ та медиками, зала заповнена. Професори і доктори про щось тихо перешіптувалися. При вході стоїть «рамка». Поза неї навіть миша не пробіжить.
Заходжу. Зупиняють.
- Хто такий? – питають.
Відповідаю. Шукають у списках.
- Є такий. Все залізне – на стіл. Телефон, камеру і т. д.
Викладаю. Проходжу «рамку».
- Вам наверх…
Чому це мені туди, коли Гройсман має бути внизу?! Але підкорююся. Верх також заповнений світами науки і медицини. Сидять тихо. Чекають Гройсмана. Нема. Тож спробував зійти до низу. Не тут то було. На сходах з’явилася людина, котра зауважила, що проходу нема. Через 10-15 хв. прибуде прем’єр. Тож треба чекати прибуття тут, де стоїш. І не рухатися вперед-назад.
Стою. Чекаю. Нема Гройсмана. Мені набридло чекати. Виходжу. Щоправда, не зупинили. Але дуже уважно дивилися у спину.
Поки що все. Гройсман ще пересувається Чернівцями.
А мені згадалася фотографія, яку днями у ФБ виклав почесний консул Австрії в Україні Сергій Осачук. Там фотограф зловив президента Австрії серед віденців. Президент їхній навіть пішки не виділяється від своїх земляків. За плечима у нього якийсь невеличкий наплічник. Напевне, купував щось у магазині чи на базарі, та й поклав у наплічник. А перед цим стояв у чергах, якщо вони були (зараз в Австрії передріздвяні ярмарки, тож скрізь черги), розраховувався, як усі – у касах. Ходив, як усі – вулицями. І жив, як усі австріяки. Він не заважав їм. Вони не заважали йому.

На Буковину приїхав Гройсман. І нема на це ради


Коли в Україні буде так, як в Австрії?..
Петро Кобевко
Р.S. Мав надію до сьогодні, що Україна має нову владу, молодих керівників, котрі видають себе за європейців, володіють мовами, мають відповідну освіту. Тож чого ще їм треба, аби стати справжніми європейцями?!
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