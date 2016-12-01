Прокуратура вимагає для ґвалтівника суворішого покарання

Апеляційний суд Чернівецької області частково задовольнив апеляційні вимоги Чернівецької місцевої прокуратури та скасував вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці відносно 33-річного жителя Глибоцького району, який зґвалтував 21-річну дівчину.
Так, на початку жовтня 2013 року, обвинувачений, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, застосовуючи фізичну силу, зґвалтував дівчину, яку зустрів на одній із вулиць Чернівців. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
За скоєне Шевченківський районний суд засудив кривдника до 1 року 2 місяців позбавлення волі. При цьому, слухання справи відносно обвинуваченого було розпочато ще в грудні 2013 року, однак, оскільки він переховувався від суду, вирок щодо нього було ухвалено лише у серпні 2016 року.
Прокуратура з рішенням суду першої інстанції, в частині призначення покарання, не погодилась, так як вважає, що за скоєне чоловік заслуговує більш суворого покарання (у виді 4 років позбавлення волі) та подала апеляційну скаргу.
Суд апеляційної інстанції позицію прокурора підтримав частково та збільшив термін ув’язнення до 1 року 6 місяців позбавлення волі.
Однак, із вироком апеляційного суду прокуратура теж не погоджується, вважає призначене обвинуваченому покарання занадто м’яким, а тому буде оскаржувати його у касаційному порядку.