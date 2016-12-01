Майбутнім правникам – про аспекти роботи юридичної служби органів Пенсійного Фонду на Буковині

У рамках Всеукраїнського тижня права фахівці юридичного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області провели для студентів Національного університету «Одеська юридична академія» Чернівецького юридичного інституту інформаційну годину на тему: «Правова обізнаність – запорука соціальної стабільності».
Під час зустрічі зі студентством заступник начальника управління - начальник відділу організації правової роботи юридичного управління Михайло Чорней окреслив завдання Пенсійного фонду України та пріоритетні напрями розвитку пенсійної системи. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.
Основну увагу зосередив на функціях і завданнях відділу представництва інтересів Фонду в судах та інших органах. Розповів про нові підходи юридичної служби до проведення судових засідань в режимі відеоконференцій. Ознайомив із механізмом стягнення коштів боржників на користь Пенсійного фонду. Наголосив, що критерії оцінки правової роботи насамперед полягають у якісній підготовці процесуальних документів та належному правовому обґрунтуванні позиції Фонду в області. Акцентував, що позитивних результатів у правовій роботі можна досягти тільки у тісній співпраці з органами Державної виконавчої служби.
Цього ж дня студенти і викладачі юридичного інституту біля центрального входу своєї альма-матер провели флешмоб «Правова обізнаність – запорука соціальної стабільності». Саме таким гаслом учасники акції вирішили привернути увагу чернівчан і наголосити, що від правової обізнаності залежить стабільне соціальне майбутнє кожного українця.