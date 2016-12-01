Генерал Салагор: "Митниця не дає добра на вивіз кругляка з Буковини до Румунії"

З 8 грудня 2016 року почала діяти конвенційна заборона (тимчасове припинення перевезення вантажів) щодо переміщення деревини та виробів із неї для всіх отримувачів через пункт пропуску «Вадул-Сірет – Вікшани» Чернівецької митниці ДФС.Чернівецька митниця ДФС у межах компетенції та у рамках діючого законодавства з питань державної митної справи упродовж останніх років, й особливо з початку введення мораторію на експорт лісо- та пиломатеріалів у необробленому вигляді, вживала всіх заходів задля унеможливлення переміщення до сусідньої Румунії обмеженої для експорту продукції. У ході здійснення митних формальностей щодо лісосировини співробітниками митниці було встановлено численні порушення та відкрито адміністративні провадження за виявленими фактами.У засобах масової інформації та офіційних звернення-запитах до органів державної влади керівництвом митниці неодноразово вказувалося на недопустимості й необхідності вжиття кардинальних заходів щодо підприємств, установ та організацій, що виступають як дозвільні інстанції у сфері вирубки та сертифікації лісоматеріалів.Станом на листопад 2016 року експорт буковинського лісу скоротився на 58,6%. Однак, через пункти пропуску митниці було переміщено 1 711,6 тис. тонн лісоматеріалів (товарні позиції 4401,4403), з яких лише 4, 1% – продукція, оформлена у митному відношенні безпосередньо Чернівецькою митницею ДФС.Як бачимо, результативність може бути досягнута лише спільними зусиллями державних установ та підприємств.*****Чернівецька митниця ДФС: про експорт продукції з деревини та імпорт деревообробного устаткуванняЩомісячна статистика переміщення через пункти пропуску Чернівецької митниці ДФС лісосировини засвідчує суттєві зміни у експортно-імпортних операціях даного сегменту митного оформлення. У поточному році експорт лісоматеріалів знизився ще майже на 9%. Тенденцію до покращання ситуації, що склалася із «негосподарським» відношенням до вивезення необробленого лісу з країни, можна прослідкувати на прикладі експорту пилопродукції з деревини, столярних, теслярських, меблевих виробів, а так само імпорту устаткування та обладнання для деревообробної галузі.Зокрема, упродовж 11 місяців поточного року для ввезення на територію України у митному режимі «імпорт» верстатів для обробки дерева було оформлено 46 митних декларацій, що на 64% перевищило показники аналогічного періоду 2015 року. За такими деклараціями Чернівецькою митницею ДФС оформлено обладнання у кількості 93 шт. Окрім кількісного показника змінилися якісні. Митна вартість верстатів збільшилася на 64,71%, вага нетто - на 36,65%.Крім того, відбулися суттєві зміни у експортних операціях щодо обробленої продукції з деревини. Загалом кількість оформлених декларацій щодо товарів за кодами УКТЗЕД 4407-4421, 9401-9403 зросла й становить 5546 МД. До вказаних товарних позицій належать лісоматеріали розпиляні або розколоті, пилопродукція з деревини, ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани та аналогічна тара з деревини, вироби столярні та теслярські, будівельні деталі, меблі, збірні будівельні конструкції тощо.Аналіз статистичних даних показує, що у порівнянні з 2015 роком експорт лісоматеріалів оброблених збільшився на 16, 9%, столярних та теслярських виробів, будівельних деталей - на 205%, пилопродукції з деревини - на 511, 6%, рам дерев'яних для картин, фотографій та дзеркал - на 294, 6%, інших виробів із дерева - на 80, 6%.Загалом експорт пилопродукції, інших виробів із дерева зріс на 23, 4% та становить 114, 8 тис. тонн вартістю 757, 1 млн.грн.Такий позитивний показник є наслідком належного виконання митницею контролюючої функції на кордоні, що сприяє розумінню суб‘єктами господарювання необхідності зміни споживацького підходу у власній діяльності.