За втручання прокуратури з незаконного користування звільнено понад 28 га землі

Господарський суд Чернівецької області задовольнив три позовні заяви керівника Сторожинецької місцевої прокуратури в інтересах держави в особі ГУ Держгеокадастру області про визнання недійсними договорів оренди землі загальною площею понад 28 га, вартістю 180 тис. грн.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області
Зокрема, визнано недійсними договори оренди, укладені між Костичанською сільською радою та фермерськими господарствами «Добробут-Агро» і «Агро-АВК», за якими незаконно було надано в оренду 3,57 га землі, вартістю 34 тис. грн.
Також, визнано недійсним договір оренди, укладений між Слобідською сільською радою та фермерським господарством «Агро-АВК», відповідно до якого фермерському господарству незаконно надано в користування 25 га землі, вартістю 136 тис. грн.