До уваги керівників, головних бухгалтерів підприємств, установ та організацій, приватних підприємців!

Чернівецька ОДПІ запрошує вас на безкоштовний семінар, що відбудеться 23 грудня 2016 року за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) початок – об 11.00 год.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
Запрошуємо усіх бажаючих скористатись можливістю поспілкуватись із фахівцями міської податкової інспекції та підвищити свій рівень податкової грамотності.