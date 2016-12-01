Цього року підприємці, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до місцевого бюджету за ліцензії на право роздрібної торгівлі пивом, алкогольними напоями та тютюновими виробами 12,5 млн. грн., що на 1,1 млн. грн. більше надходжень минулого року.
Чернівецька ОДПІ нагадує, що ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами здійснюється згідно Закону України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами".
Ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання.
У заяві зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб'єкт господарювання має намір одержати ліцензію. Додатково вказуються: адреса місця торгівлі, перелік реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери посвідчень реєстраторів розрахункових операцій (книг обліку розрахункових операцій), які знаходяться на місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах державної фіскальної служби.
Разом із заявою необхідно подати платіжне доручення про сплату за ліцензію з відміткою банку.