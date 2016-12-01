Чернівецькі працедавці сплатили 720 мільйонів ЄСВ

Упродовж цього року платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, поповнили бюджет на 719,6 мільйонів гривень.
При цьому, лише у листопаді на рахунки Держказначейства перераховано 73,4 мільйони гривень цього податку.
Чернівецька ОДПІ звертає увагу платників податків, що Звіт з ЄСВ (додаток 4) зі змінами, внесеними Наказом Мінфіну від 07.09.2016 №813, слід подавати, починаючи з 01.12.2016 року. Вперше звітувати за оновленою формою Звіту необхідно за листопад 2016 року (граничний термін подання - 20 грудня 2016 року).
Нагадуємо: з 1 грудня розмір прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати становить 1600 гривень. Це впливає і на сплату єдиного внеску.
Отже, з 1 грудня: розмір мінімального страхового внеску - 352 грн; максимальна величина доходу, на яку потрібно нараховувати ЄСВ - 40000 грн; максимальний розмір нарахованого єдиного внеску - 8800 грн, а при нарахуванні внеску на зарплату працівника-інваліда, якщо роботодавцем є юрособа – 3364 гривень.