Від чернівецьких спрощенців бюджет отримав додаткових 40 мільйонів

Упродовж цього року від суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ та обрали спрощену систему оподаткування, до бюджету надійшло 114,8 млн. грн. єдиного податку. Це на 40,4 млн. грн., або більш як на третину перевищує минулорічні показники.
Підприємці – фізичні особи сплатили 81,6 млн. грн. цього податку, юридичні особи – платники єдиного податку – 33,2 млн. грн. (в т.ч. платники на ІІІ – ій групі – 32,3 млн. грн. та 0,9 млн. грн. сільгоспвиробники).
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що для переходу із загальної системи оподаткування на спрощену з 1 січня 2017 року, або зміну групи єдиного податку, заяву про застосування спрощеної системи оподаткування слід подати до 16 грудня 2016 року. При цьому, до поданої заяви необхідно додати розрахунок доходу за попередній календарний рік.
Зауважимо, що ті, хто добровільно хоче відмовитися від спрощеної системи і перейти на загальну з I кварталу 2017 року, повинні до 21 грудня 2016 року подати відповідну заяву про відмову від роботи на єдиному податку з 1 січня 2017 року.
Якщо спрощенця влаштовує його група, то подавати заяву, щоб продовжити своє перебування на єдиному податку в наступному році, не потрібно.