Графік роботи Центру обслуговування платників під час новорічних свят

З метою організації якісного виконання органами ДФС покладених завдань з обслуговування платників податків, запобігання виникненню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття податкової звітності та надання адміністративних послуг, Чернівецька ОДПІ повідомляє про режим роботи ЦОП у святкові та вихідні дні:
31 грудня 2016 року — робочий день у режимі чергування (за необхідності із залученням спеціалістів відповідних структурних підрозділів) до 13 год. 00 хв.;
6 січня 2017 року — відповідно до законодавства про працю робочий день скорочено на одну годину;
9 січня 2017 року — робочий день у режимі чергування (за необхідності із залученням спеціалістів відповідних структурних підрозділів) до 18 год. 00 хв.;
3, 4, 5 січня 2017 року — робочі дні відповідно до затверджених графіків роботи ЦОП;
1, 2, 7, 8 січня 2017 року — вихідні дні.