Реформування засобів масової інформації

Постановою від 23.11.2016 № 848 Уряд визначив перелік друкованих засобів масової інформації та редакцій, реформування яких здійснюється на першому етапі відповідно до Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації".
Зокрема, до переліку увійшло 244 друкованих засобів масової інформації та редакцій, які звернулись до Держкомтелерадіо з відповідним клопотанням.
Це, зокрема, комунальні ЗМІ з усіх областей України. Найактивніше підтримують реформування редакції Житомирської області - 17, Вінницької - 16, Запорізької - 15, Рівненської - 14. Менш активні в Закарпатті, де до першого етапу долучилась тільки одна редакція, в Донецькій - 2. Також у Переліку є 11 видань, засновниками чи співзасновниками яких були центральні органи державної влади - газети "Пенсійний кур'єр", "Ваше здоров'я", журнали "Вісник Пенсійного фонду України", "Охорона праці", "Фінансовий контроль", "Землевпорядний вісник" тощо.
Це рішення є важливим кроком на шляху реформування друкованих засобів масової інформації, заснованих органами державної влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування.
Нагадаємо, що Законом "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" встановлено, що реформування редакцій буде проведено у два етапи. На першому етапі, реформуватимуть ті ЗМІ, які подали відповідні клопотання. На другому етапі протягом двох наступних років будуть реформовані всі інші друковані ЗМІ.
Зоя Федик
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області