Підсумки дня виборів на Буковині: на дільниці прийшло лише 36% виборців

11 грудня, у Чернівецькій області пройшли вибори у двох новостворених територіальних громадах – Красноїльській та Чудейській. Загальна явка виборців на дільницях склала 36%.
Виборці у двох громадах не проявляли особливої активності щодо голосування і, за попередніми даними з виборчих комісій (можуть відрізнятися від остаточних), явка на дільницях склала 36% виборців. Це значно нижче в порівнянні з явкою в Чернівецькій області на місцевих виборах 2015-го року, яка тоді становила – 48,8%.
За словами координатора виборчих програм ГМ ОПОРА в Чернівецькій області Тараса Прокопа, голосування пройшло без суттєвих порушень, проте виборчий процес ще не завершився. Активісти ОПОРИ спостерігатимуть за підрахунком голосів і, якщо на цьому етапі не буде виникати проблем, то вже завтра будуть відомі остаточні результати голосування.
Нагадаємо, сьогодні на Буковині обиралися депутати рад новостворених об’єднаних громад, а також їхні голови. А вже згодом кожна рада має призначити вибори старостів сіл, які включені у відповідні громади.
ОПОРА нагадує, що вже наступної неділі – 18-го грудня, – вибори відбудуться ще в 4-ьох новостворених громадах Чернівецької області, а саме у:
1) Вашківецьку міську об’єднану територіальну громаду, яка включає в себе: Вашківецьку міську раду, Замостянську та Карапчівську сільську раду
2) Вижницьку міську об’єднану територіальну громаду, в межах Вижницької міської ради, Багнянської , Виженської, Іспаської, Міліївської, Черешенської та Чорногузівської сільських ради
3) Тереблеченську сільську об’єднану територіальну громаду з Тереблеченською та Синьовецькою сільськими радами
4) Сторожинецьку міська об’єднану територіальну громаду, яка включає Сторожинецьку міську раду, Банилово-Підгірнівську, Бобовецьку, Давидівську, Зруб-Комарівську, Комарівську, Костинецьку, Новобросковецьку, Панківську та Слобода-Комарівську сільські ради.