Підсумки дня виборів на Буковині: на дільниці прийшло лише 36% виборців

Що, Де, Коли

в міському Палаці культури (Театральна площа, 5) відбудуться громадські слухання з обговорення проекту міського бюджету .

Ініціатор громадських слухань – міський голова Олексій Каспрук.

у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника . У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора.

Вхід вільний.