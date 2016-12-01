З Чернівців починає курсувати швидкий потяг до Харкова

Між Чернівцями і Харковом починає курсувати новий постійний потяг.
Про це molbuk.ua повідомили на залізничному вокзалі "Чернівці".
З 11 грудня Українська залізниця запровадила новий графік руху поїздів на 2016/2017 роки. Додалися і кілька нових. Зокрема, швидкий потяг "Чернівці-Харків" №116.
12 грудня, він уперше прибув до нашого міста і відправляється назад на Харків.
Час відправки з Чернівців – 17.07.
Потяг іде через Коломию, Івано-Франківськ, Львів, Київ, Миргород і Полтаву.
У Київ за розкладом він прибуває у 04.17, у Харків – об 11.32.
Потяг №116 ходитиме цілий рік, з Чернівців він відправлятиметься по парних числах.
У потязі 9 вагонів, зокрема й більш комфортний купейний на 40 місць.
Зміни у розкладі потягів у нашому регіоні майже не зачепили – лише на 5-10 хвилин змістився час відправлення кількох приміських потягів.