Стало відомо, через які області України пролягатиме європейський автобан

Євросоюз планує будувати міжнародну швидкісну автомагістраль. Цей проект має назву Via Carpatia. Він з’єднає північ із півднем Європи, Середземне море з Балтійським і Чорним. Автобан пролягатиме через 9 країн: Литву, Польщу, Словаччину, Угорщину, Румунію, Болгарію, Грецію, Туреччину та Україну. Кінцевими пунктами маршруту стануть міста Клайпеда в Литві та Салоніки в Греції.
Комітет з питань транспорту Верховної Ради України та комісії інфраструктури Сейму Республіки Польща на засіданні вирішили, що частина європейської траси простягнеться через українську територію. Зокрема, швидкісне шосе побудують у Вінницькій, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій та Одеській областях, повідомляє Autocentre.ua.
Таким чином Одеса матиме пряму магістраль на балтійські порти.
Раніше повідомляли, що в Україні через 5 років запустять перший платний автобан – реконструйовану трасу М15 Одеса – Рені.джерело