Прикордонники врятували двох в’єтнамок, які порушуючи кордон провалилися під лід

Справжню рятувальну операцію довелося провести вчора прикордонникам на ділянці Мукачівського загону.
Близько 17.30 прикордонники отримали інформацію про рух групи невідомих у складі більше 5 осіб в бік державного кордону. Прикордонники поінформували свої угорських колег та висунулися на затримання. Вже за півгодини група реагування українських прикордонників неподалік кордону затримала 2 громадян В’єтнаму. Ще за кілька хвилин угорські прикордонники повідомили про затримання на даному напрямку 4 громадян Індії відразу після перетину ними державного кордону.
Пошукова операція продовжувалася. Біля 19.30 на цьому ж напрямку прикордонний наряд виявив ще 2 осіб (жінки), які, помітивши прикордонний наряд, вдалися до втечі в напрямку кордону через канал Чоронда та провалились під кригу і почали тонути. Старший прикордонного наряду не роздумуючи кинувся їм на порятунок. Оскільки угорський берег каналу більш пологий, жінок прикордонник витягнув на суміжну сторону. Незабаром прибув і угорський прикордонний наряд, який надав жінкам першу медичну допомогу.