Держлікслужба заборонила серію ліків від грипу та застуди

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила продаж в Україні лікарського препарату "Афлубін" серії 7351286 з маркуванням австрійського виробника "Ріхард Біттнер АГ".
Згідно з документом, на підставі інформації ТОВ "Омега Фарма Україна" встановлено факт фальсифікації серії 7351286 лікарського препарату "Афлубін", краплі оральні по 20 мл, з маркуванням австрійського виробника "Ріхард Біттнер АГ".
"Забороняється реалізація, зберігання і застосування лікарського препарату цієї серії. Всім суб'єктам, які мають в розпорядженні даний препарат, необхідно знищити його", - йдеться в документі.
Нагадаємо, з квітня 2017 року уряд відшкодовуватиме вартість ліків від серцево-судинних захворювань, діабету і бронхіальної астми.
Як відомо, з 1 січня на ліки від серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу та бронхіальної астми встановлено систему референтного ціноутворення.
Економічна правда