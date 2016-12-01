На Закарпатті та Буковині прикордонники виявили двох осіб у гідрокостюмах та 16 ящиків цигарок

Українське прикордонне відомство у взаємодії із правоохоронними органами країн ЄС, які межують з нашою країною, продовжує вживати активні заходи з метою протидії контрабандній діяльності на державному кордоні.
Так, учора на Закарпатті, в рамках проведення заходів по протидії переміщенню контрабандних товарів через кордон, прикордонники Мукачівського загону виявили двох порушників з майже 5 тисячами пачок сигарет.
Невідомі чоловіки, яких співробітники відділу «Ділове» під час моніторингу берегової лінії річки Тиса затримали неподалік від держрубежу, були у гідрокостюмах та мали при собі 10 пакунків тютюнових виробів. Документів при собі «водолази» не мали, проте повідомили, що є громадянами України.
Про виявлення порушників українські прикордонники негайно повідомили румунських колег.
Затриманих осіб було доставлено до підрозділу для складання документів про адміністративне правопорушення. Оцінку діям правопорушників надасть суд.
Крім того, на Буковині прикордонники відділів «Селятин» та «Красноїльськ» Чернівецького загону під час патрулювання виявили поблизу державного кордону 6 ящиків тютюнових виробів. Зараз перевіряються дані напрямки щодо можливих інших тайників з тютюном. Сигарети планується передати до ДФС.