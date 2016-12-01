У Румунії – перемагають соціал-демократи

Згідно з майже повним підрахунком голосів під час парламентських виборів в Румунії 11 грудня, соціал-демократи здобувають перемогу через рік після того, як втратили владні позиції. Виборча комісія, відповідно до даних 99% опрацьованих бюлетенів, підтвердила раніше поширену соціологами інформацію про те, що Соціал-демократична партія суттєво випереджає правоцентристську Національну ліберальну партію – 46 і 20 відсотків відповідно.
За словами лідера соціал-демократів Лівіу Драґня, «не повинно бути жодних сумнівів в тому, хто переміг на виборах». Сказав він прихильникам напередодні.
Ще одна партія «Союз за збереження Румунії» посіла третє місце на виборах, здолавши поріг, необхідний для проходження в парламент.
Уряд під керівництвом соціал-демократа прем’єр-міністра Віктора Понти подав у відставку минулого року після того, як в результаті пожежі на дискотеці в Бухаресті загинули 64 людини, уряд торік очолив безпартійний екс-єврокомісар Дачан Чолош.
Напередодні виборів соціал-демократи заявляли, що хотіли б в разі перемоги, бачити головою уряду лідера партії Лівіу Драґня. Водночас президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що не призначить прем’єр-міністром людину, яка має проблеми з законом.
Навесні суд присудив для Драґня умовний термін за спробу сфальсифікувати результати референдуму про усунення президента в липні 2012 року.
Румунія, населення якої становить близько 19 мільйонів, є однією з найбідніших країн в Євросоюзі і вважається однією з найбільш корумпованих.Джерело