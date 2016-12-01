Гройсман відкриє німецький завод у Чернівцях

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман 13 грудня відвідає з робочим візитом Чернівці. Наразі програма візиту остаточно не узгоджена, але в облдержадміністрації повідомили molbuk.ua, що глава українського уряду візьме участь у відкритті у Чернівцях підприємства з німецькими інвестиціями.
Як раніше повідомлялося, 13 грудня у Чернівцях на виробничих потужностях колишнього заводу "Гравітон" розпочне роботу нове підприємство з виготовлення електронного та електричного устаткування з іноземними інвестиціями з Німеччини.