Не дуже втішні новини з США

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Їх привіз з Америки колишній глава Зовнішньої Розвідки України (СЗР) Микола Маломуж.
Мій колега і колишній керівник СЗР Микола Маломуж щойно повернувся з чергової наради спецслужб США і, зокрема, ЦРУ, яка цими днями відбувалась у Вашингтоні. Під час наради говорилося про "гарячі" точки у світі і подальше реагування на них нового керівництва Сполучених Штатів.
Йшлося і про Україну. США і її нове керівництово готове до співробітництва з Україною в економічній сфері, але без жодних преференцій. Стосовно політичної підтримки України Сполученими Штатами у світі команда Трампа поки що не визначилась. І це поганий знак.
Діалог на цю тему буде продовжений.
Щодо становища на Донбасі! "Трамп і його команда сказали, що будуть виходити на модель дипломатичного врегулювання конфлікту. Це стосується не тільки України, а й Сирії, Афганістану, Іраку. Будуть розроблятися індивідуальні дорожні карти. Є ймовірність, що відбудеться міжнародний форум, де обговорюватимуться шляхи врегулювання ситуації в гарячих точках ", - поділився з нами інформацією по дорозі до Києва генерал Микола Маломуж.
P.S. На записах "Онищенка" щодо корупціонера Петра Порошенка співрозмовники увагу не загострювали. Це, як говориться - "хліб" ФБР і міністерства юстиції США.