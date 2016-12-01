В БПП не хочуть захищати Порошенка навіть за гроші, – Гриценко "злив" чат партії

У чернівецькій «Самопомочі» буде велика чистка. А за нею - очищенняМи не раз писали про те, що депутати від «Самопомочі» обслуговують інтереси тих, кому служать, а не виборців і не партії. Особливо депутати Чернівецької міської ради. Ті, хто платить (а це в основному партія «Рідне місто») змушують тих, кому платять, голосувати так, як їм треба, а не як треба громаді, Україні, партії.
Ігор БУРКУТ, політолог:
ВИХІД Є. ПОТРІБНА ВОЛЯМільйони українців відчувають: держава перебуває в глухому куті, її звідти необхідно виводити. Чверть століття купка скоробагатьків розграбовувала країну, більшість населення якої опинилася у злиднях. Останній удар люди отримали у вигляді платіжок за тепло, коли їм запропонували: або сплачуйте і подихайте з голоду, або продовжуйте своє злиденне існування, але не платіть захмарні суми. Чи є вихід з такої ситуації?
в галереї SweetАрт (вул. Штейнбарга, 23) відбудеться лекція-дискусія "Зміцнення громад заради сталого розвитку міста”. Христина Тибінка, юристка, експертка ГО “Центр досліджень місцевого самоврядування”, поділиться своїм досвідом організації роботи з мешканцями та основними способи їх активізації до прийняття рішень на прикладі проекту “Громади в дії”, що втілюється у Львові.
в приміщенні Юності Буковини (в бібліотеці) відбудеться ювілейна конференція, з нагоди 25-ї річниці утворення Чернівецької обласної організації "Спілки офіцерів Україн", за участі керівників обласної державної влади та місцевого самоврядування, а також голови Всеукраїнської Спілки офіцерів України - генерал -лейтенанта запасу Служби безпеки України --- Скіпальського Олександра Олександровича
у Будинку естетики та дозвілля відбудеться сольний концерт поета і шансоньє Еміля Крупника. У вечорі під назвою «Чернівецькі манси», організованому управлінням культури міської ради, прозвучать веселі байки (манси) про Чернівці, старі та нові пісні автора. Вхід вільний.
в сесійній залі міської ради (площа Центральна, 1) скликається позачергова сесія міської ради, на якій депутати зможуть підтвердити свої рішення стосовно тарифу на тепло або залишити вето міського голови.
В БПП не хочуть захищати Порошенка навіть за гроші, – Гриценко "злив" чат партії
Сьогодні, 20:14 / Коментарів: 0
Народні депутати від Блоку Петра Порошенка зараз не хочуть захищати президента Порошенка навіть за гроші. Про це заявив колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко.
Як доказ він процитував повідомлення з "чату БПП" в ефірі програми Шустер LIVE.
За його словами, нардепам пропонували виступити з темою злочинності в обмін на "карт-бланш" при розгляді бюджету.
"Той, хто в п'ятницю, 9 грудня, виступить щодо зростання злочинності, крадіжкою автомобілів, катастрофічного падіння показників розкриття злочинів по Україні – той отримає карт-бланш під час розгляду бюджету в другому читанні. Звертаюся до всіх, ми не повинні втратити п'ятницю", – цитує Гриценко депутата від БПП Ірину Фриз.
На думку Гриценка, таким чином намагаються відвернути увагу від так званого "касетного скандалу" Онищенка.
В цей час нас змушують обговорювати якісь крадіжки, автомобілі. Або що у Азарова там знайшли якусь квартиру, або Княжичі - що завгодно. Вони навіть можуть створювати ці інформаційні приводи, аби не говорити про це (про Онищенка, – ред.), – наголосив Гриценко.
Нагадаємо, на початку грудня нардеп-втікач Олександр Онищенко, заявив, що у нього є компромат на Петра Порошенка, який він, начебто, передав американським спецслужбам.
Пізніше у мережі з'явився аудіозапис розмови, голоси на якій схожі на голоси нардепа-втікача Олександра Онищенка та депутата від "Волі народу" Олеся Довгого, який виступає нібито переговірником від Порошенка.