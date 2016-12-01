Порошенко погрожує британському журналісту судом за статтю про Онищенка

Після спроби взяти коментар в Адміністрації президента, журналіст отримав листа з погрозами.
Британський журналіст Максим Такер стверджує, що адвокати президента Петра Порошенка погрожують йому судом за підготовку статті про звинувачення депутата від "Волі народу" Олександра Онищенка на адресу Порошенка.
Про це Такер заявив у коментарі "Українській правді".
За словами журналіста, він звернувся до Адміністрації президента з метою отримати коментар щодо звинувачень Онищенка. Згодом на ім’я Такера надійшов лист від британських адвокатів президента Порошенка у якому роз’яснювалося, чому заяви Онищенка не відповідають дійсності. Окрім того, лист містив погрози – у разі публікації матеріалу адвокати обіцяли притягнути журналіста до суду.
Такер стверджує, що за інформацією з його джерел, ініціатором листа був особисто Порошенко.
Журналіст наголошує, що опублікує свою статтю лише у разі, якщо зможе довести правдивість звинувачень Онищенка. Однак не збирається відмовлятися від публікації через погрози.
Нагадаємо, народний депутат Олександр Онищенко заявив, що народний депутат Ігор Кононенко від імені президента Порошенка контролює корупційні схеми.Джерело