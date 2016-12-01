Таємна рада у президента

Наш власний кореспондент Ростислав Демчук передає з Брюсселя:
-Петро Порошенко таємно збирав спікерів і керівників фракції БПП
Згідно з інформацією наших джерел у ВР, близько дев'ятої вечора середи, на зустрічі були присутні два десятка нардепів від БПП.
Зокрема (тих кого розгледіли) там були Олексій Гончаренко, Іван Винник, Борислав Розенблат і всі лідери груп БПП.
Порошенко закликав депутатів більше ходити на ефіри і відстоювати позиції політичної сили, а також більше співпрацювати з урядом.
Крім того, Петро Порошенко вчергове запевняв, що вже найближчим часом Україна отримає безвізовий режим.
У той же час точної дати безвіза Порошенко не називав. (Дякувати Богу - порозумнішав).
Окрему увагу було присвячено "плівкам Онищенко".