На пожежах минулої доби загинуло 2 буковинців

Вранці 8 грудня сталася пожежа у літній кухні в с. Зелена Кельменецького району. За попередньою інформацією, причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Звечора 91-річна господарка розпалила піч та залишилась ночувати у будівлі літньої кухні.
Ймовірно, з печі випала жаринка і спричинила загорання домашніх речей. Оскільки старенька проживала сама на околиці села, пожежу помітили сусіди вже тоді, коли вогнем було охоплено значну площу. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили у літній кухні тіло власниці, 1925 року народження - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.
У с. Струмок Сокирянського району виникла пожежа в житловому будинку, де проживала 88-річна жінка. За попередньою інформацією, причиною пожежі також стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Загорання виникло на підлозі біля пічки у кімнаті житлового будинку. Ймовірно, загорілася ганчірка, що стояла біля печі. Жінка хотіла її підняти та впала на підлогу. Пожежу помітив зять господарки, який прийшов навідати стареньку, та виявив у кімнаті без ознак життя тіло власниці.
Рятувальників про пожежу повідомили очевидці. Оскільки площа пожежі була незначною, її було ліквідовано місцевим населенням до прибуття пожежних підрозділів.
Також минулої доби виникли пожежі у Хотинському, Заставнівському та Новоселицькому районах, під час яких рятувальники врятували від вогню 4 будівлі.